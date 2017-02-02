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    Политика

    Порошенко дал "четкие инструкции" украинским дипломатам в СБ ООН

    Тема:

    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (502)

    (обновлено: )64305
    Глава украинского государства Петр Порошенко сообщил, что дал дипломатам инструкции относительно участия в СБ ООН, а Россия, по его словам, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что дал "четкие инструкции" украинским дипломатам в Совете безопасности ООН.‎

    Ситуация в Авдеевке: цифры и факты. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Ситуация в Авдеевке: цифры и факты

    "Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.‎

    Совет безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию в Донбассе.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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