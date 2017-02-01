Украина с 1 февраля председательствует в Совбезе ООН

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украина с 1 февраля начала председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает сайт телеканала "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, председательство Украины продлится до конца февраля. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период.

Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при ООН Владимир Ельченко. Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.

Пять стран — Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония — были избраны в прошлом году непостоянными членами Совета Безопасности на 2016-2017 годы. С 31 декабря этого года свои кресла в Совете Безопасности освободили Ангола, Малайзия, Венесуэла, Новая Зеландия и Испания.

Совет Безопасности состоит из 15 членов организации. Великобритания, КНР, Франция, РФ и США являются постоянными членами СБ. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из десяти непостоянных членов.

Ранее Совет Безопасности ООН заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.