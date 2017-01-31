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    Политика

    Ельченко: Украина ждет от СБ ООН призыва к прекращению огня в Донбассе

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (391)

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    Постоянный представитель Украины при ООН сообщил, что страна предложила СБ "краткий и простой, на четыре абзаца, проект заявления, который сейчас рассматривается".
    Владимир Ельченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина ожидает от Совета Безопасности ООН призыва к немедленному возвращению к режиму прекращения огня на востоке Украины.

    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    donbass.ua
    Магомедов о ситуации в Авдеевке и на коксохиме

    Он сообщил, что проект соответствующего заявления СБ ООН был распространен делегацией страны.

    Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудил ситуацию в Авдеевке на востоке Украины.

    "Мы предложили краткий и простой, на четыре абзаца, проект заявления, который сейчас рассматривается", — сообщил Ельченко. Дипломат выразил надежду, что документ будет принят в течение вторника (по времени Нью-Йорка).

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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