Ельченко: Украина ждет от СБ ООН призыва к прекращению огня в Донбассе

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина ожидает от Совета Безопасности ООН призыва к немедленному возвращению к режиму прекращения огня на востоке Украины.

Он сообщил, что проект соответствующего заявления СБ ООН был распространен делегацией страны.

Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудил ситуацию в Авдеевке на востоке Украины.

"Мы предложили краткий и простой, на четыре абзаца, проект заявления, который сейчас рассматривается", — сообщил Ельченко. Дипломат выразил надежду, что документ будет принят в течение вторника (по времени Нью-Йорка).

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.