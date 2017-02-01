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    Политика

    СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (394)

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    В заявлении, принятом Совбезом, осуждается "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями вдоль контактной линии в Донецком регионе". Члены Совета выразили "полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".
    Заседание постоянных членов СБ ООН. Архивное фото
    REUTERS Brendan McDermid

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня, говорится в принятом Совбезом заявлении.

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    "Члены Совета Безопасности выразили серьёзную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", — говорится в принятом заявлении.

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    "Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня", — отмечается в тексте.

    Данный проект заявления во вторник внесла в СБ делегация Украины. Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудил ситуацию в Авдеевке. Открытое заседание СБ ООН по ситуации в Донбассе состоится 2 февраля (в 22.00 по Киеву). 

    В согласованном документе осуждается "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями вдоль контактной линии в Донецком регионе, что привело к гибели и ранениям среди мирных жителей". Члены Совета также выразили "полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", заявили о необходимости следовать резолюции 2202 и минским договоренностям.

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    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой. 

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