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    ООН призвала остановить столкновения в Донбассе

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (386)

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    Представитель генсека ООН подчеркнул, что рост насилия является прямым нарушением минских договоренностей: "Мы призываем все стороны прекратить столкновения".
    Флаг ООН
    en.wikipedia.org

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что в ООН обеcпокоены активизацией столкновений в Авдеевке на востоке Украины и призвали прекратить столкновения, сообщил РИА Новости.

    "Мы глубоко обеспоконы эскалацией столкновений в районе в Донецк-Ясиноватая-Авдеевка на востоке Украины, которые, как сообщалось, привели к жертвам", — сказал Хак.

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    Представитель генсека ООН подчеркнул, что "рост насилия является прямым нарушением минских договоренностей". "Мы призываем все стороны прекратить столкновения", — заявил он.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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