Международный суд ООН проведет слушания по иску Украины к РФ 6-9 марта

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Международный суд ООН проведет слушания по иску Украины к России 6-9 марта 2017 года в Гааге, говорится в заявлении суда.

"Международный суд ООН проведет слушания с 6 марта по 9 марта 2017 года", — говорится в заявлении.

В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. Как отметили в МИД, Киев не представил подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию. В ведомстве пришли к выводу, что "основной — если не единственной — целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд".