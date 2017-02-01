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    Политика

    Международный суд ООН проведет слушания по иску Украины к РФ 6-9 марта

    (обновлено: )8001
    В заявлении Международного суда ООН отмечается, что слушания по иску украинской стороны к России запланированы на 6-9 марта 2017 года в Гааге.
    Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда
    RIA News Артур Александров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Международный суд ООН проведет слушания по иску Украины к России 6-9 марта 2017 года в Гааге, говорится в заявлении суда.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Международный суд ООН проведет слушания с 6 марта по 9 марта 2017 года", — говорится в заявлении.

    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

    МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. Как отметили в МИД, Киев не представил подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию. В ведомстве пришли к выводу, что "основной — если не единственной — целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд".

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