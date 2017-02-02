Порошенко намерен приехать в США на заседание СБ ООН - постпред

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко может совершить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе 21 февраля, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить", — сообщил журналистам дипломат, говоря о возможном визите президента Порошенко в США. Однако, по его словам, есть вероятность, что глава государства приедет на дебаты Совета Безопасности ООН 21 февраля по конфликтам в Европе.

"Но это пока не решено", — отметил Ельченко.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит Порошенко в США может состояться во второй половине февраля, его целью станет участие в программе председательства Украины в СБ ООН. По данным агентства "Укринформ", прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Говоря о контактах Украины и США после смены администрации в Белом доме, Ельченко отметил последовательность Вашингтона в отношении Киева. Он сообщил, что начал работать с США будучи молодым дипломатом еще в 1980-е годы, "пережил четыре или пять смен администраций США от одной партии к другой и ни разу не замечал различий между ними с момента обретения Украиной независимости".

"Иногда казалось, что администрации республиканцев были даже более позитивными по отношению к Украине, чем демократы", — признал дипломат.

Постпред Украины уже провел встречи со своей новой американской коллегой Никки Хейли. "Она подтвердила базовые моменты политики США в отношении Украины: они полностью поддерживают территориальную целостность страны и они полностью против того, как Россия поступает с восточной частью Украины", — сказал Ельченко.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.