Донбасский дневник. Из жизни фронтового города Донецка

РИА Новости Украина



Обострение в аду

На третьи сутки непрерывного обстрела к жителям Донбасса вновь вернулся подзабытый с 2014 года страх. Все рады, что пережили ночь, но наступления темноты боятся все. Война стала частью жизни огромного количества людей, пишет корреспондент "Комсомольской правды" в Донецке Ольга и.

По всему периметру Донецка слышны выстрелы и разрывы снарядов. Снаряды летят и в жилые кварталы.

"Такое чувство, что даже не перезаряжают", - делится она впечатлениями.

По словам журналистки, в Троицком храме, который расположен в самом "безопасном" микрорайоне Донской, слышны даже "Грады".

"Его ни с чем не спутать. Но я же в безопасном районе, в тылу, откуда тут "Град"???", – с удивлением спрашивает журналистка.

В то же время те, кто работают неподалеку, по ее словам, это подтверждают.

"Они всю ночь над нами летали, свист, разрыв, все как положено. Стены тряслись, окна. Они же вон там, у "Ашана" стоят, рядом совсем", – говорит местная жительница Елена.

Те, кто живут на Привокзальном говорят, что обстрелы не прекращались всю ночь. В районе Путиловки нет света и тепла.

"Ночь не спали. Совсем. Прилеты в соседний дом, за мой дом. Утро наступило, я так радовалась. Уже собралась выходить – опять обстрел. Решила лечь поспать, пока не закончится", – рассказывают жители.

В то же время в Авдеевке женщины с грудными детьми уже вторые сутки прячутся в подвалах, без света, тепла и воды.

Однако, как отмечает Гордо, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и мощный грохот со всех сторон, люди заняты своими делами. Ведь для жителей обстрелы уже стали привычными.

"Это война, но ты не бойся, – говорит девочка постарше девочке помладше. — Сейчас твоя мама придет, и моя мама придет. С мамами не страшно". РИА Новости Жилые кварталы Донецка под обстрелом

"Приходил тут папа один, сказал, что Порошенко отдал приказ – за три дня взять Донецк, это правда? Три дня уже прошло, и что? Взяли? Нет. И не возьмут. что же он делает? Он же богатый человек! У него столько денег – хватит и внукам и правнукам! Сколько же можно хапать и убивать? Ну это же люди. Живые люди! Как он может?", – возмущаются некоторые жители.

Тем временем, в детсаду дети рассказывают, как надо прятаться.

"Майя ваша сегодня весь день требовала у меня пакет с водой и вещами. И рассказывала остальным как надо прятаться….", – рассказывает Ольге про ее дочку воспитательница в детсаду.

По словам журналистки, еще в 2014-м году детям в садике проводили такие "учения": по двум хлопкам воспитателя в ладоши надо было подойти к шкафчику, взять пакет, спуститься на первый этаж, прижаться к стене и подождать пока воспитатель поможет спуститься в подвал.

"Честно говоря, я не думала, что дочь моя, во-первых, запомнила те "учения", а во-вторых, способна связать бахи на улице и "игру"", – пишет Гордо.

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