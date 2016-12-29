Из Израиля. Чем опасна антипоселенческая резолюция СБ ООН

РИА Новости Украина — Тель-Авив

Антипоселенческая резолюция СБ ООН не грозит Израилю санкциями за невыполнение, но опасна как правовой базис для наращивания международного давления, прецедент переноса одного из аспектов палестинской проблемы на многостороннюю площадку и фактический отказ США от прежних, более щадящих, взаимопониманий со своим главным ближневосточным союзником, считают эксперты.

Резолюция провозглашает еврейские поселения, в которых на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, живут порядка 600 тысяч израильтян, нарушением норм международного права и препятствием для достижения мира в регионе. Совет Безопасности требует прекратить всю поселенческую деятельность и рекомендует мировому сообществу при выстраивании отношений с еврейским государством дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.

"Создан результативный прецедент переноса центра тяжести на международную платформу, чего Израиль всегда пытался избежать. То есть мы говорили: "Давайте договориться напрямую, не уходя в многосторонний формат, где на участников конфликта оказывают внешнее давление и заставляют их действовать в том или ином ключе". С этим соглашались, но теперь тенденция перебита. Это именно то, что выводит Израиль из себя", — говорит израильский военно-политический эксперт Андрей Кожинов.

Он назвал резолюцию одной из самых крупных за последние годы дипломатических побед палестинцев, которые говорят об исчерпанности двустороннего формата, жалуются на неравенство переговорных возможностей с израильтянами и выступают за вовлечение в качестве арбитров в мирный процесс максимально широкого круга стран — по образцу механизма решения иранской атомной проблемы.

Резолюция 2334 была утверждена 14 голосами "за" при воздержавшихся США, которые тем не менее впервые за восемь лет президентства Барака Обамы остались глухи к многочисленным просьбам из Иерусалима использовать право вето. В Израиле исполнять документ отказываются и критикуют уходящего хозяина Белого дома за разрыв с многолетней традицией не навязывать через ООН параметры окончательного статуса, которые должны согласовываться за столом переговоров обеими сторонами конфликта. "Друзья не ведут друзей в Совбез", — говорил об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху. УНИАН Александр Синица Соцсети: почему это Израиль обидел украинца Гройсмана?

Ксения Светлова, депутат Кнессета от оппозиционного блока "Сионистский лагерь", трактует позицию США как фактический отказ от достигнутых более десяти лет назад взаимопониманий с Израилем по поселенческой проблеме. Она напомнила, как в 2004 году президент Джордж Буш-младший писал премьер-министру Ариэлю Шарону, готовившемуся уходить из сектора Газа, о признании "новых реалий на местах", включая крупные поселенческие блоки, и согласии с тем, что "нереалистично ожидать" полного восстановления "довоенных" границ по результатам палестино-израильского мирного процесса.

"Нынешняя резолюция опасна прежде всего тем, что она не делает никакого различия между основными поселенческими блоками или кварталами Восточного Иерусалима с одной стороны и удаленными одиночными поселениями с другой. С точки зрения авторов резолюции, Котель (иерусалимская Стена плача) или (иерусалимский) район Гило – то же самое, что и (небольшой и нелегальный даже с точки зрения израильских законов поселенческий форпост – Ред.) Амона", — говорит собеседница РИА Новости.

"Мы знаем, что предыдущие американские администрации делали большое различие между одними и вторыми. К сожалению, правительство Нетаньяху привело к тому, что эти достижения предыдущих лидеров Израиля, в том числе, например, (нынешнего сопредседателя "Сионистского лагеря" — Ред.) Ципи Ливни, которая выбивала вместе с Шароном обещания у Буша, все это сведено на нет", — сказала Светлова.

Кожинов обращает внимание на пункт резолюции о необходимости дифференцировать Израиль и земли, оккупированные им, при выстраивании отношений с еврейским государством. Этот призыв, по его мнению, может придать дополнительный импульс и правовую опору движению за бойкот поселений и производимой там продукции. Интернациональная кампания, с которой ведет борьбу Израиль, известна под аббревиатурой BDS – "бойкот, дивестиции и санкции".

"Сама по себе резолюция не прописывает санкционного механизма, там не сказано, что и кому будет за невыполнение. Она опирается на шестую главу Устава ООН "Мирное разрешение споров", а не более решительную и жесткую седьмую – "Действия в отношении угрозы мира, нарушений мира и актов агрессии". Так что моментальных серьезных последствий для Израиля она иметь, очевидно, не будет", - говорит он.

"Тем не менее есть призыв к государствам дифференцировать Израиль и территории в выстраивании отношений. Это то, что уже началось в Евросоюзе и не только там – разделение продукции, которая была произведена в поселениях и в самом Израиле. Все это может сильно укрепить позиции BDS", — сказал собеседник агентства.

Пострадать от этого могут и сами палестинцы, многие из которых работают на производствах в еврейских поселениях. "Снижение поставок оттуда бьет по тем же самым палестинским рабочим, которые десятками тысяч работают на Западном берегу и в Израиле и приносят домой немалые деньги. То есть палестинская экономика тоже получит большой удар", — предупреждает Кожинов.