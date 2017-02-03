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    В Донбассе при обстрелах за сутки погибли четверо военных - штаб АТО

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    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (515)

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    По данным штаба АТО, в районе Авдеевки, Песок, Каменки и Опытного в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в зоне АТО зафиксированы 114 обстрелов, сообщает пресс-центр спецоперации.

    "Всего за день зафиксировано 114 обстрелов. Четверо наших ребят погибло, семнадцать — ранены", — говорится в сообщении штаба в Facebook.

    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    facebook.com/reutski
    Спецкор: из Авдеевки люди массово вывозят детей

    В штабе сообщили, что обстрелы велись по позициям ВСУ из  РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки, Песок, Каменки и Опытного.

    "Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому — 122 миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному, и Пескам — минометы различных калибров", — уточнили в штабе.

    Также из "Града" обстреливались позиции в районе Широкино, Новогригорьевки и Старагнатовки.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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