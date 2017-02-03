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    Заявление постпреда США в ООН о санкциях против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (293)

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    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая в четверг на открытом заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Донбассе, заявила, что "Крым является частью Украины".
    Канал на Youtube "112 Украина"

    Связанные с Крымом санкции США останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

    Заседание СБ ООН по Украине
    @Makeiev
    Заседание СБ ООН: РФ призвали не помогать ополченцам Донбасса

    "Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", — заявила Хейли в своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН.

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    В четверг СБ ООН провел открытое заседание по ситуации на востоке Украины.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

    В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.

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