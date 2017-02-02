Белый дом: изменения по санкциям США к ФСБ РФ - это не смягчение

КИЕВ, 2 фев – РИА Новости Украина. Изменения в документах по санкциям в отношении ФСБ не облегчили их, речь идет об уточнении действия санкций, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер в рамках регулярного пресс-брифинга.

"Мы не ослабляем санкции. Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций", — сказал он.

Министерство финансов США в четверг сообщило об изменении санкционного режима против ФСБ России, введенного в связи с обвинением ведомства в причастности к кибератакам.

В опубликованном на сайте Минфина документе отмечается, что теперь разрешается "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения", выданные ФСБ России на "продукты информационных технологий". При этом общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется. При этом запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

В документе также отмечается, что данное решение не дает права на экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий ФСБ России или тем, кто действует от ее имени. Кроме того, запрещено использовать при расчетах счета, блокированные в США ранее на основании президентских указов.

В документе отмечается, что он принят в рамках санкций, введенных в апреле 2015 года и в декабре 2016 года в связи со "злонамеренной кибердеятельностью".

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".