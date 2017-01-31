Подготовлен проект, ограничивающий возможность Трампа снять санкции с РФ

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Законопроект, ограничивающий возможность президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении РФ, могут вскоре рассмотреть в комитете сената по международным отношениям, заявил председатель комитета сената Боб Коркер.

"Мы (комитет сената по международным отношениям) вполне можем обсудить что-то подобное", — ответил Коркер на вопрос журналистов о возможном законе, ограничивающем возможность Трампа снять санкции с России.

"Мы можем вскоре это рассмотреть", — добавил Коркер.

Читайте также: Тимошенко озвучила приговор Украине и улетела в США

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ.