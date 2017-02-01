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    Трамп пока не обсуждал законопроект о санкциях против РФ - сенатор

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (753)

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    Американский сенатор-демократ Бен Кардин сообщил, что он не был официально проинформирован о том, был ли вопрос санкций поднят в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Американский сенатор-демократ Бен Кардин заявил РИА Новости, что президент США Дональд Трамп еще не добился обсуждения законопроекта, связанного с санкциями против РФ.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
    Разговор Путина и Трампа: новый тон, Сирия и Украина

    Ранее председатель комитета сената Боб Коркер заявил, что законопроект, ограничивающий возможность президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении России, могут вскоре рассмотреть в комитете сената по международным отношениям.

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    "У меня не было никаких контактов с администрацией Трампа о каких-либо вопросах внешней политики, включая Россию", — заявил Кардин в ответ на вопрос, добился ли Трамп обсуждения законопроекта об антироссийских санкциях.

    Кардин также сказал, что он не был официально проинформирован о том, был ли вопрос санкций поднят в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

    В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.

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