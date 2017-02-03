Коллективный иск против "миграционного указа" Трампа подан в США

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Коллективный иск против указа Трампа по иммиграции подан в федеральный суд в Сиэтле, сообщает влиятельный Американский союз гражданских свобод (ACLU).

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

"Организации, защищающие права граждан и иммигрантов, потребовали от федерального суда снять неконституционный запрет, препятствующий мусульманским иммигрантам, законно проживающим в США, становиться гражданами, постоянными жителями и обладателями статуса беженца в США", — говорится в сообщении ACLU.

"Иммиграционные адвокаты узнали из документов, утекших в прессу, что указ уже применяется к иммигрантам, живущим в США на законных основаниям, которые подали заявления на убежище, законное постоянное проживание и другие иммиграционные льготы, и что это затронуло десятки тысяч иммигрантов, которые легально живут в США", — заявили в ACLU.

В указе Трампа нет упоминаний о каких-либо изменениях статуса проживающих в США иммигрантов из мусульманских стран. Однако ACLU и другие неправительственные организации считают, что де-факто провозглашенный указом "экстремальный отбор" въезжающих в США иммигрантов распространяется на людей, которые уже проживают в США.

Администрация президента Дональда Трампа пока не прокомментировала иск.