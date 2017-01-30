Детали миграционного указа Трампа держались в секрете до его подписания

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Детали миграционного указа президента США Дональда Трампа вплоть до его подписания держались в секрете, пишет газета Wall Street Journal.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и отодвигает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

По словам людей, знакомых с ситуацией, многие представители миграционных властей США узнали о деталях указа только после его подписания. Представители госдепартамента США также располагали незначительной информацией по этому поводу.

Как пишет издание, информация о готовящемся указе сохранялась в тайне, так как существовали опасения, что предполагаемые террористы могут проникнуть в США до того, как начнут действовать новые правила.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон принял непосредственное участие в формировании миграционного документа.