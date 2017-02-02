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    В мире

    Трамп пригрозил главе Мексики направить войска

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (759)

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    По словам президента США Дональда Трампа, армия Мексики напугана и не может справиться с ситуацией, поэтому он может направить войска Соединенных Штатов.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    JEFF KOWALSKY / AFP

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в разговоре с мексиканским коллегой Пенья Ньето заявил, что может направить американских военнослужащих, чтобы "остановить плохих парней", передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на попавший в его распоряжение фрагмент расшифровки разговора.

    Проект Стена. Ситуация на границе между Мексикой и США
    DAVID MCNEW / AFP
    Проект "Стена" на границе США и Мексики

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    "У вас там есть шайка плохих парней", — сказал Трамп, согласно документу, попавшему в распоряжение агентства. При этом, говоря о "парнях" президент США якобы использовал слово hombres, означающее также выходцев из Мексики.

    "Вы делаете недостаточно, чтобы остановить их. Я думаю, ваша армия напугана. Наша армия не напугана, поэтому я могу просто направить их вам туда, чтобы они позаботились об этом", — приводит агентство слова Трампа.

    В выдержке разговора не приводится ответ Ньето. Также не сообщается, каких именно "плохих парней" имел в виду президент США. Белый дом не ответил на запрос прокомментировать эту информацию.

    МИД Мексики заявил, что это описание беседы двух лидеров "основано на абсолютной лжи". " Утверждения, которые вы делаете о разговоре, не соответствуют реальности", — цитирует агентство заявление внешнеполитического ведомства.

    "Тон был конструктивный, президенты договорились продолжить работу и о том, чтобы представители продолжали часто встречаться для составления соглашения, которое было бы позитивным для Мексики и США", — сообщил мексиканский МИД.

    Отношения давних партнеров США и Мексики обострились после прихода к власти президента Дональда Трампа, известного своей антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать.

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