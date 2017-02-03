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    Около 40% американцев выступают за импичмент Трампа - опрос

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (771)

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    Согласно данным опроса компании Public Policy Polling (PPP), около 52% избирателей заявили, что предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму, 43% отдали свое предпочтение Дональду Трампу.
    Майк Пенс, Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон (слева направо)
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%, свидетельствуют данные опроса компании Public Policy Polling (PPP).

    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP
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    "Дональд Трамп менее двух недель пребывает на посту президента, а 40% избирателей уже хотят его импичмента", — отмечает компания. Против импичмента Трампа высказались 48% опрошенных, 12% воздержались. Отмечается, что неделю назад за импичмент Трампа выступали 35% избирателей. Импичмент в США может быть вынесен только за преступления на посту президента.

    Около 52% избирателей заявили, что предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму, 43% отдали свое предпочтение Трампу.

    "Обычно недавно избранный президент находится на пике своей популярности и переживает период "медового месяца", вступив в должность. Но Дональд Трамп вновь творит историю, так как внушительная часть избирателей уже хочет его импичмента, а большая часть избирателей хотела бы вернуть Барака Обаму", — заявил глава PPP Дин Дебнам.

    Мнения опрошенных разделились и в отношении миграционного указа Трампа: 47% поддержали его, 49% выступили против. При этом 52% респондентов считают, что запрет задумывался именно для ограничения въезда мусульман в США, не согласны с такой оценкой 41% опрошенных.

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    Опрос проводился 30 и 31 января при участии 725 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процентных пункта.

    Ранее сообщалось, что британцы ставят на отставку или импичмент Трампа в первый год президентства. 

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