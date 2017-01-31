Британцы ставят на отставку или импичмент Трампа в первый год президентства

КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина. Британцы делают ставки на отставку или импичмент президента США Дональда Трампа уже в 2017 году, сообщает британская букмекерская компания Ladbrokes.

"Невероятно, как много людей делают ставки. Они ставят четыре к одному (выигрыш составит четыре фунта стерлингов на каждый поставленный фунт) на то, что Трамп будет смещен в этом году, и 11 к 10 на то, что ему будет объявлен импичмент или он уйдет в отставку во время своего первого президентского срока", — рассказал журналистам руководитель управления компании по ставкам в области политики Мэттью Шеддик.

Компания открыла прием ставок в рамках акции Trump Specials. В офисе компании на улице Стрэнд в центре британской столицы лондонцы также ставят на то, что госвизит одиозного американского президента в Британию будет отменен. Ставки на отмену визита принимаются как пять к двум.

"Я думаю, что многие букмекеры потеряли ужасное количество денег, когда он (Трамп) был избран (президентом). Возможно, некоторые из нас собираются вернуть немного денег на некоторых из этих тем (отставка Трампа и отмена визита)", — добавил Шеддик

В Великобритании набирает обороты скандал вокруг предстоящего в этом году государственного визита Трампа. Бурю возмущения в США и во всем мире вызвали подписанные Трампом в первые дни президентства указы, в частности указ о запрете въезда в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) и о приостановке приема любых беженцев на 120 дней. Британцы разместили петицию об отмене визита Трампа, она набрала уже более 1 миллиона 600 тысяч подписей, и 20 февраля ее рассмотрит парламент.