Трамп, Путин и Украина: ждать осталось недолго

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Недальновидная дипломатия отечественных политиков и чиновников привела к тому, что дальнейшую судьбу Украины решают теперь не на Печерских холмах, а в мировых столицах. Вашингтон, Москва, Берлин, Париж — именно к этим городам ввиду неумения самим решать проблемы приковано сейчас все внимание действующей власти. Ведь именно от договоренностей четырех лидеров этих государств и будет зависеть, каким путем дальше пойдет Украина, и пойдет ли она вообще.

Задача для Трампа

В минувший уик-енд все внимание представителей украинского истеблишмента было приковано к телефонным разговорам с участием мировых лидеров. Так, новый президент США Дональд Трамп в субботу успел поговорить не только с президентом РФ Владимиром Путиным, но и с с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также президентом Франции Франсуа Олландом. Как выяснилось позже, среди прочих проблем обсуждался и украинский вопрос.

И пока фигуранты телефонного общения стараются избегать подробностей, украинским политикам остается только догадываться, о чем договорились сильные мира сего.

Политические эксперты, тем временем, решив не спешить с преждевременными выводами, сошлись во мнении: украинский вопрос остается важным для всех четырех сторон телефонных переговоров.

"То, что украинская тема обсуждалась в разговоре с Путиным и Меркель говорит о том, что Украина все-таки входит в повестку дня для нового президента США, – говорит Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Как Трамп и обещал во время предвыборной кампании, он будет искать способ решить вопросы связанные с международным терроризмом, а также другие, в которых имеется взаимная заинтересованность. Похоже, что Украина будет частью этой задачи.

Стабилизация ситуации в Украине хоть и не приоритет, но среди прочих тоже является важной. Если раньше казалось, что эта тема вообще не окажется в повестке, то после разговоров с Путиным и Меркель стало понятно, что она уже там появилась".

Совет для Порошенко

Эксперт советует президенту Украины Петру Порошенко попытаться найти способ урегулировать конфликт на Донбассе, прежде чем мировые лидеры укажут ему, как надо действовать.

"На месте Порошенко и компании я бы очень забеспокоился и стал бы искать способ продвинуть мирное разрешение конфликта на юго-востоке до того, как старшие товарищи укажут ему как действовать.

Сейчас же происходит обратное – вместо того, чтобы искать вариант мирного решения или по крайней мере давать какие-то обещания, в последние дни Порошенко продолжает гнуть свою военную линию, демонстрирует неготовность выполнять Минские соглашения.

Более того, последние дни вооруженные силы Украины активно работают на линии соприкосновения, чтобы занять более удобные позиции – с людскими потерями и т.д", – подытожил Погребинский.

Курс на Берлин

О том, что в Украине пытаются быть максимально в курсе о том, что обсуждал Трамп с другими мировыми лидерами говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента украинской политики Руслан Бортник. Именно с этим, по его мнению, связан визит в Германию президента Порошенко.

"Порошенко отчаянно пытается понять, что же происходит в мире, понять изменение климата в Европе и США. Скорее всего, на встрече в Берлине будет обсуждаться выполнение Минских договоренностей, хотя в этом вопросе возможны трудности. Остро стоит и вопрос безвизового режима, торговли. Я думаю, что визитом в Германию Порошенко попытается компенсировать свою выключенность из переговоров России и США", – уверен эксперт.

И снова Минск

Прокомментировал визит Петра Порошенко в Берлин на встречу с канцлером Германии и его возможные итоги и директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Скорее всего, судьба Украины и ее президента будут решаться уже не в Вашингтоне. Вероятно, на встрече Меркель и Порошенко будут обсуждаться вопрос выполнения Минских соглашений. Наверняка будет затронута тема возможностей, которые сегодня открываются перед Украиной, а также шагов, которые необходимо сделать в этом направлении.

Сложно сказать, чего ждать от встречи в Берлине. По крайней мере все предыдущие решения, которые утверждались на подобных встречах оказывались нерабочими", - считает политолог.

По его словам, первые выводы о политике Запада в отношении Украины можно будет сделать уже через несколько недель.

"Судить о том, чем закончатся все эти переговоры, можно будет уже через несколько недель, по делам и поступкам будет понятно, о чем говорили в Берлине. В целом, уже сейчас можно констатировать, что вопросы, касающиеся Украины, на сегодняшний день решаются за пределами нашего государства", – подытожил Бондаренко.