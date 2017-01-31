Погребинский: поиск союзников против Трампа - большая ошибка Порошенко

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Президент Украины Петр Порошенко находился с рабочим визитом в Германии. В графике поездки были встречи с политической элитой этой страны, в частности с канцлером Ангелой Меркель, президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем.

Накануне визита в Германию министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что главными темами переговоров президента Украины и канцлера ФРГ в Берлине будет урегулирование ситуации на Донбассе, в частности координация позиции по подготовке "дорожной карты" выполнения "Минска", освобождение заложников.

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Плановый визит Порошенко в Германию происходил на фоне ожесточенных боев на Востоке — в районе Авдеевской промзоны, и после первых переговоров новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы, к какому развитию событий Украине стоит готовиться.

Так совпало, что поездка украинского президента происходит на фоне эскалации конфликта на Донбассе. Какую роль это сыграет в переговорах с немецкими партнерами?

— Я не знаю, до чего там договорились. Хорошие слова, что будут обсуждаться "дорожные карты" выполнения Минских соглашений. Это очень важно.

Если, действительно, там будет соглашение на эту тему, то это будет, может быть, даже прорыв в исполнении Минских соглашений. Но мы ничего этого не знаем, и даже не запланирован брифинг после переговоров.

Но в целом я хочу сказать, что вот это обострение, которое имеет место, мы не знаем, кто там первый начинает. Стороны обвиняют друг друга. Убедительных доказательств нет. Единственное, на что я бы мог обратить внимание – то, что официальные представители АТО Украины говорят о том, что, в конечном счете, Украина заняла более выгодные позиции в нейтральной зоне. Не знаю, что это значит. Но вот эта информация есть.

Очень важно, мне кажется, вот что сказать. То, что Ангела Меркель по-прежнему говорит, что этот формат замечательный, и другого быть не может, и надо им пользоваться, нормандский формат, мне кажется, что это совершенная неправда.

Мне кажется, что он полностью провалил свою функцию. Никакого продвижения вперед за два года фактически нет. Это просто изображение, хорошая мина при плохой игре Ангелы Меркель. Она должна бы признать, что ничего нет. Она говорит: сложно, будем дальше двигаться. Куда?

Что попробует донести Порошенко немецкой стороне и что намерен получить взамен?

— Петр Порошенко объясняет немецкой стороне то, что он говорит другим странам. Он говорит, что надо выполнять Минские соглашения, и Украина привержена выполнять Минские соглашения, при этом всегда приговаривает: прежде всего РФ должна их выполнять.

Но в этом смысле ничего нового не происходит и, мне кажется, важную вещь доносит он какую? Порошенко приехал к Меркель в ситуации, когда неясна позиция главного управляющего этими процессами, – нового президента США. Она неясна. Ангела Меркель выступает, скорее, как оппонент Трампа и она, между прочим, на брифинге, где стоит рядом с Порошенко, она начала свое выступление, пару минут, может быть, больше, говорила о том, как Трамп нехорошо поступает, принимая указы против ряда стран по вопросам миграции.

Так что, я думаю, эта встреча как бы союзников против Трампа, и, думаю, что это вообще ошибочная позиция украинского президента. Сегодня ему надо искать способ, как договорится с Трампом, а не искать союзников против Трампа, что он и сделает, пребывая с визитом в Германии.

По данным пресс-служб президентов России и США, накануне в телефонном разговоре Путин и Трамп украинскую проблематику не обсуждали, посвятили разговор Сирии и совместной борьбе с терроризмом. Украина остается на втором плане, как долго это продлится?

— Это правда. Украина, действительно, на втором плане, но вы не правы, когда говорите, что вообще этой темы не касалась. Напротив, есть сообщения из Вашингтона и из Москвы, что упоминалась в переговорах не только тема Сирии, но и Украины.

Единственное, что мы не знаем, в каком контексте упоминалась, была ли там высказана поддержка Минских соглашений или нет, этого тоже мы не знаем. Я думаю, так скоро мы об это не узнаем. Какие-то переговоры впереди и, действительно, это не главный вопрос для мировой политики сегодня.

Какие усилия и конкретные шаги должны приложить украинские дипломаты, чтобы вернуть Украину в поле зрения американского президента?

— Я думаю, что украинское руководство должно взять инициативу в свои руки. Надо не ожидать, что как едет Порошенко к Меркель и говорит: госпожа Меркель, надавите на Москву, чтобы она делала что-то. Аналогично обращается к другим странам.

Нужно проявить политическую волю, выдвинуть собственные предложения, почему тупик, и что нужно сделать, чтобы двигаться вперед, а не ждать, что кто-то другой это навязал. Иначе кончится тем, что решать про Украину будут без Украины.

Никаких ясных предложений, как решать проблемы стабилизации ситуации или выхода из тупика, сохранить территориальную целостность честной инициативы со стороны Киева мы не видим. И вот в этом, мне кажется, проблема, и это надо преодолеть и выдвигать инициативы, в том числе, на Западе, говорить: смотрите, мы предлагаем и то, и се, и пятое, десятое.

Но сколько было разговоров о "дорожной карте" от Украины? Покажите, какая дорожная карта? Нет ее, мы ничего не знаем. Может быть, появится после переговоров с Меркель.

Ранее политолог Александр Москалюк в эфире "ГС" проанализировал, чего ожидать Украине после переговоров в Берлине по Донбассу, а также заявил, что многие проблемы в нашем обществе исчезнут, если государство будет соблюдать закон.

Также политолог-международник Антон Кучухидзе сказал в эфире радиостанции, что руководству Украины не удастся избежать принятия закона о проведении выборов на Донбассе.