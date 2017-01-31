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    ЛДНР просит Путина и Трампа "остановить Порошенко" для прекращения боев

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (359)

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    Председатели Народных советов самопровозглашенных ЛНР и ДНР Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин просят лидеров РФ, США и Германии "остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса".
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    vk.com/my_avdeevka

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Председатели Народных советов самопровозглашенных ЛНР и ДНР Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин обратились к президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель, с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои в Донбассе и блокаду региона, сообщается во вторник на сайте Луганского информационного центра.

    Авдеевский коксохимический завод под обстрелом
    avdeevka.dn.ua
    Обстрел Авдеевки и коксохима: подробности, мнения, версии

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. По данным СМИ, Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во вторник проведет заседание при участии руководства государства из-за ситуации в Авдеевке.

    "Просим Вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать пока не поздно! Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду! Остановите Порошенко! Спасите людей Донбасса!" — говорится в обращении.

    Ранее коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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