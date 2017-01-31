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    Указ Трампа о миграции не коснется спортсменов - Олимпийский комитет

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    Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, который на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. На спортсменов, приезжающих на соревнования, указ не распространяется.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Скандальный указ о миграции, ранее подписанный президентом США Доальдом Трампом, не коснется спортсменов и спортивных чиновников, въезжающих в страну для участия в соревнованиях. Об этом заявили в Олимпийском комитете США (USOC).

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    Трамп подписал в пятницу указ, который, в частности, на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным СМИ, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

    Позднее Национальная баскетбольная ассоциация попросила у госдепартамента США разъяснений по поводу того, как этот указ о миграции может отразиться на игроках ассоциации.

    "Мы специально уточнили то, какое влияние распоряжение может иметь на спортсменов и официальных лиц, прибывающих в Соединенные Штаты для участия в соревнованиях. Правительство США уже сегодня сообщило нам, что оно намерено сотрудничать с нами, чтобы гарантировать, что спортсмены и официальные лица из всех стран будут в ускоренном порядке получать право въезда в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в международных спортивных соревнованиях", – цитирует Рейтер слова председателя совета директоров USOC Ларри Пробста и генерального директора организации Скотта Блэкмана.

    Ранее сообщалось, что паралимпийцам из РФ запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018. 

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