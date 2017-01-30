Паралимпийцам из РФ запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (IPC) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР, сообщает "Р-Спорт".

IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Данные санкции препятствует участию российских паралимпийцев в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

Заседание исполкома IPC, на котором обсуждалось предложение ПКР, состоялось в воскресенье в Бонне, сообщает пресс-служба комитета.

"Исполком IPC отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР", — говорится в релизе.

В то же время ПКР заявил, что продолжит подготовку российских паралимпийцев к зимней Паралимпиаде, несмотря на данный запрет IPC.

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В сообщении отмечается, что "ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством".

Ранее глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборную России необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.