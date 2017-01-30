наверх
31.01.201700:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.83- 0.22
  • USD27.12- 0.07
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Паралимпийцам из РФ запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018

    (обновлено: )2711
    Паралимпийский комитет России заявил,что продолжит подготовку российских спортсменов к зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на данный запрет IPC.
    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (IPC) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР, сообщает "Р-Спорт".

    Олимпийский огонь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пхёнчхан-2018: Олимпийские игры начинаются со скандала

    IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Данные санкции препятствует участию российских паралимпийцев в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

    Заседание исполкома IPC, на котором обсуждалось предложение ПКР, состоялось в воскресенье в Бонне, сообщает пресс-служба комитета.

    "Исполком IPC отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР", — говорится в релизе.

    В то же время ПКР заявил, что продолжит подготовку российских паралимпийцев к зимней Паралимпиаде, несмотря на данный запрет IPC.

    Читайте также: Новые жертвы Макларена? 31 биатлонист РФ и новый допинговый скандал

    В сообщении отмечается, что "ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством".

    Ранее глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборную России необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка после обстрела. Архивное фото
    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку
    Протест "Азова" возле российских банков в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Барак Обама. Архивное фото
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Донбасс: блокада и пиар