Трамп закрыл США: на границе паника

РИА Новости — Вашингтон

Указ президента США Дональда Трампа, ужесточивший правила въезда в США граждан из "неблагополучных стран", привел к путанице в работе правоохранительных органов и неопределенности судьбы тысяч людей.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Тем самым Трамп реализовал одно из ключевых положений своей предвыборной программы, за которую на выборах в ноябре проголосовали миллионы американцев, в то время как миллионы других выступили против нее. Решение главы государства вызвало новый раскол в американском обществе, которое оказалось поставлено перед выбором между борьбой с терроризмом и соблюдением традиций американской демократии, исторически подразумевающей лояльное отношение к мигрантам.

По данным Рейтер, представители американских властей на границе не представляли точно, как выполнять указ и распространялся ли он на лиц с двумя паспортами и держателей так называемой грин-карты — вида на жительство в США, так как в указе об этом ничего не говорилось.

Официальные лица пришли к выводу, что лучше перестраховаться, и отдали приказ авиакомпаниям не сажать на самолеты даже американских граждан, у которых был при этом паспорт одной из семи упомянутых стран. Многие путешественники узнавали о запрете на въезд в США уже по прилету, после чего их помещали под арест в ожидании депортации. Другие путешественники из семи упомянутых стран, напротив, смогли попасть на территорию США без проблем, поскольку пограничники еще не были в курсе указа.

По данным Ассоциации американских иммиграционных адвокатов (AILA), в Сиэтле в страну не пустили иранца с канадским паспортом, но в Нью-Йорке иранец с американской визой беспрепятственно попал на территорию США через 10 часов после подписания указа.

В субботу федеральный судья в Нью-Йорке приостановила действие части указа Трампа, разрешив тем, кто уже прилетел в американские аэропорты, пройти на территорию США. По заявлению влиятельной неправительственной организации "Американский союз гражданских свобод" (ACLU), это решение позволило выйти на свободу из помещений для временного задержания от 100 до 200 людям. К утру воскресенья судьи еще в трех штатах (Вашингтон, Виргиния и Массачусетс) издали постановления, которые запрещали депортировать из США путешественников, затронутых указом Трампа.

Критика в адрес нового американского лидера звучала не только со стороны его политических противников, но и сотрудников министерств, которые подчиняются администрации. Источники в министерстве внутренней безопасности и в госдепартаменте заявили агентству Рейтер, что администрация недостаточно разобралась в сложности реализации подобных указов и не подготовила к этому американские ведомства и авиакомпании. В то же время представитель администрации Трампа сказал на брифинге журналистам в субботу, что было бы "неосмотрительно" сообщать об условиях указа заранее.

В воскресенье один из ключевых советников Трампа, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас заявил, что запрет на въезд в США гражданам семи стран не касается тех, кто получил право на постоянное проживание в США — грин-карту.

"Что касается владельцев грин-карты, то в будущем это их не коснется", — сказал Прибас в эфире NBC.

По его словам, все граждане указанных стран, включая тех, кто имеет также гражданство США, могут быть подвергнуты дополнительным процедурам проверки. Каким образом будут устроены эти процедуры, пока не ясно.

В самом тексте указа Трампа запрещен въезд всем гражданам семи стран, об исключениях при наличии двух гражданств или грин-карты не упоминается.

По словам Прибаса, в США были задержаны для допросов 109 прибывших пассажиров, большинство освобождены, но 20 человек по состоянию на утро воскресенье оставались под стражей.

Представитель администрации Трампа в субботу заявлял журналистам, что обладателям грин-карты нужно перед поездкой в США посетить американское консульство, где уже "в каждом конкретном случае" будет решаться вопрос об их въезде в страну.

"Важно помнить, что ни у какого гражданина, живущего за границей, нет права на въезд в США", — сказал представитель администрации.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и запрещает сроком на 90 дней въезд гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. При этом, вопреки формулировкам ряда CМИ и НПО и ранним обещаниям самого Трампа, запрет на въезд не распространяется на мусульман в целом.

Запрещен въезд из семи стран, который ранее были упомянуты в законодательстве и подзаконных актах США как вызывающие наибольшее беспокойство в связи с распространением терроризма. Это Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Программа размещения беженцев приостановлена на 120 дней, говорится в указе Трампа. Кроме того, максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября.

По данным госдепартамента, с октября 2016 года, когда начался финансовый год, США уже приняли чуть менее 30 тысяч беженцев. Таким образом, за оставшуюся часть года в США попадут не более 20 тысяч беженцев.

Ушедшая неделю назад администрация Барака Обамы планировала принять в 2017 году примерно 110 тысяч беженцев со всего мира. В 2016 финансовом году Вашингтон разместил на своей территории в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев.

Трамп своим указом позволил штатам и округам принимать участие в решении вопроса о том, где именно селить принимаемых беженцев. Ряд штатов судились с администрацией Обамы, которая расселяла беженцев на их территории вопреки желанию местных властей.

Кроме того, Трамп на неопределенный срок запретил принимать в США беженцев из Сирии, заявив, что это на данный момент противоречит интересам Соединенных Штатов. В прошлом финансовом году (завершился в октябре) США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС.

В указе Трампа оставлена одна лазейка для возможного увеличения числа беженцев: при рассмотрении новых заявлений предпочтение будет отдаваться религиозным меньшинствам, испытывающим притеснения, и в определенных обстоятельствах их можно будет принимать вне квот в соответствии с международными обязательствами США. Трамп заявил, что намерен помочь сирийским христианам.

Американский лидер также распорядился немедленно ввести обязательные интервью на получение неиммиграционных виз и ускорить создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США. В частности, госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы. Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.

Также власти США затребуют от других стран подробную информацию, которая позволит досконально разобраться в намерениях лиц, которые собираются въехать на территорию США. Каким образом Вашингтон намерен получать эту информацию от иностранных правительств, которые не обязаны ему отчетом, в тексте не говорится. Однако в указе упоминается, что все визовые вопросы будут решаться на основе строгого принципа взаимности. На практике это означает, что если США сочтут, что американцев в чем-либо ущемляют при выдаче виз другой страны, США применят аналогичные меры и усложнят процесс получения визы для граждан этой страны.

Власть президента США ограничена — например, многие его указы может затормозить конгресс (если откажется выделить средства на их реализацию) или суд (если признает указ неконституционным). Демократы в конгрессе уже пообещали попытаться отменить указ Трампа через соответствующий законопроект. Также нет сомнений, что большинство аспектов указа будет оспорено в суде. В США федеральные суды де-факто имеют право на толкование законов, но последнее слово остается за Верховным судом, в который пойдут дела после апелляции в нижних инстанциях. Процесс оспаривания указа в суде может занять месяцы и годы.

Как и следовало ожидать, единства относительно решений Трампа в американском обществе и за рубежом нет. Более того, введение ограничительных мер сразу вызвало серию протестов. Противники президента вновь, как и во время предвыборной кампании, стали обвинять его в ксенофобии и исламофобии, а также в отходе от традиций американской демократии. В странах, затронутых действием указа, например в Ираке и Иране, уже сообщили, что примут симметричные ответные меры.

В первые часы после начала действия указа к аэропорту "Джона Кеннеди" в Нью-Йорке прибыли сотни гражданских активистов и правозащитников, которые стали требовать немедленного освобождения иностранцев, задержанных на границе. Решение суда в пользу гражданина Ирака, которому разрешили въезд в США, протестующие воспринимали с ликованием.

В то же время политические оппоненты Трампа в сенате уже готовятся отменить указ президента путем принятия соответствующего закона. "Он (указ) должен быть пересмотрен немедленно, и демократы намерены ввести закон, который отменит его действие", — заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер, которого цитирует Рейтер. По словам политика, указ Трампа делает США "менее гуманными, менее безопасными, менее американскими".

Глава министерства национальной безопасности Джон Келли сообщил Шумеру, что на данный момент 42 человека задержаны в аэропортах США. Их пропустят на территорию США в соответствии с решением суда. По словам Келли, запрет на въезд не распространяется на держателей "грин-карт", заявил Шумер. Эти данные расходятся со словами Прибаса, которые в воскресенье сообщил, что из 325 тысяч иностранцев, прибывших накануне в США, были задержаны лишь 109, из них около 20 до сих пор не отпущены.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, напротив, поддерживает ужесточение проверок мигрантов, однако указывает, что делать это нужно аккуратно по отношению к мусульманам в целом. "Думаю, это хорошая идея – ужесточить процесс проверки (мигрантов). Но я также думаю, что важно помнить, что один из наших главных источников (союзников) в войне с радикальным исламским терроризмом это мусульмане, как в нашей стране, так и за рубежом", — сказал Макконнелл телеканалу ABC.

Фактически ту же озабоченность выразил и сенатор-республиканец Джон Маккейн, который опасается, что группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде стран) может использовать указ Трампа в целях собственной пропаганды. "Полагаю, в результате в некоторых областях это (указ) еще больше поможет пропаганде ИГ", — сказал Маккейн телеканалу CBS.

Сенатор напомнил, что в настоящее время США готовят на базе в штате Аризона иракских пилотов для борьбы с ИГ, и статус этих военнослужащих оказался под вопросом.