Генпрокуроры 15 штатов осудили указ Трампа об ограничении въезда в США

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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Генпрокуроры 15 американских штатов осудили указ президента США Дональда Трампа по иммиграции, назвав его "незаконным".

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Совместное заявление было опубликовано генеральными прокурорами штатов Нью-Йорк, Калифорния, Пенсильвания, Вашингтон, Массачусетс, Гавайи, Вирджиния, Коннектикут, Вермонт, Иллинойс, Нью-Мексико, Айова, Мэн, Мэриленд, Орегон, а также округа Колумбия.

"Мы осуждаем противоречащий конституции, не соответствующий американским ценности и незаконный исполнительный указ президента Трампа… Мы убеждены, что указ будет в конечном счете будет отменен судами ", — говорится в заявлении.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.