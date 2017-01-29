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    Демонстрации против закона Трампа в Нью-Йорке

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (712)

    (обновлено: )87
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа на площади перед федеральным судом в Бруклине
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @collinrees
    Протест против закона Трампа на площади перед федеральным судом в Бруклине
    Протест против закона Трампа на площади перед федеральным судом в Бруклине
    @_jchoi
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @collinrees
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @collinrees
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @collinrees
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @ClubAliP

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    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке

    В Нью-Йорке проходит сразу несколько акций из-за введения президентом США Дональдом Трампом ограничений на въезд в страну беженцев и иммигрантов.

    Одна из демонстраций собралась на площади перед федеральным судом в Бруклине, который ранее временно запретил депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ.

    Сотни людей, собравшихся у здания суда, называют принятое решение большой победой. Многие участники акции держат в руках плакаты "Добро пожаловать беженцам" и "Мы все иммигранты". Такие же лозунги уже стали популярными в социальных сетях хештэгами.

    Также уже несколько часов перед терминалами аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке проходит акция протеста против иммиграционной политики нового президента США. Новость о решении федерального суда Бруклина была радостно встречена демонстрантами, толпа скандировала "Свобода!" и "Справедливость!". 

    Смотрите также: Мировые лидеры в образе хипстеров 

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