Демонстрации против закона Трампа в Нью-Йорке

В Нью-Йорке проходит сразу несколько акций из-за введения президентом США Дональдом Трампом ограничений на въезд в страну беженцев и иммигрантов.

Одна из демонстраций собралась на площади перед федеральным судом в Бруклине, который ранее временно запретил депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ.

Сотни людей, собравшихся у здания суда, называют принятое решение большой победой. Многие участники акции держат в руках плакаты "Добро пожаловать беженцам" и "Мы все иммигранты". Такие же лозунги уже стали популярными в социальных сетях хештэгами.

Также уже несколько часов перед терминалами аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке проходит акция протеста против иммиграционной политики нового президента США. Новость о решении федерального суда Бруклина была радостно встречена демонстрантами, толпа скандировала "Свобода!" и "Справедливость!".

Смотрите также: Мировые лидеры в образе хипстеров