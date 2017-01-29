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    Дочь Клинтон приняла участие в протестах против указа Трампа

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    Челси Клинтон опубликовала в микроблоге Twitter фотографию с протеста с подписью: "Нет запрету, нет стене". На фотографии виден также плакат со слоганом Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании Love trumps hate.
    Челси Клинтон
    @ChelseaClinton

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Дочь экс-кандидата на пост президента страны от Демократической партии Хиллари Клинтон Челси приняла участие в проходившей в Нью-Йорке акции протеста против указа президента США Дональда Трампа об ограничениях на въезд, сообщает газета Hill.

    Челси Клинтон опубликовала в микроблоге Twitter фотографию с протеста с подписью: "Нет запрету, нет стене".

    Как отмечает газета, на фотографии виден также плакат со слоганом Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании Love trumps hate (Любовь превосходит ненависть – ред.), в котором используется игра слов с фамилией Трампа.

    Смотрите также: Протест в аэропорту Нью-Йорка из-за указа Трампа о въезде в США

    Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон поддержала протестующих по всей стране против ограничения, введенного президентом США Дональдом Трампом, на въезд в страну беженцев и мигрантов.

    Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Многотысячные акции протеста против указа о беженцах проходят в воскресенье в городах США. По информации издания New York Times, акции проходили или пройдут на площадях и у аэропортов в Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе и Атланте.

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