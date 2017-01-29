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    В мире

    В США проходят многотысячные акции протеста против указа о беженцах

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (721)

    (обновлено: )137
    Согласно информации, протестующие обвиняют Трампа в ксенофобии и исламофобии, а также в целом в посягательстве на основы демократии в США, которую они называют "нацией мигрантов".
    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @collinrees

    КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. В воскресенье в городах США проходят многотысячные акции протеста против указа о беженцах.

    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @collinrees
    Обзор мировых СМИ: беседа Путина и Трампа, протесты в США

    В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    По информации издания New York Times, акции проходили, проходят или пройдут на площадях и у аэропортов в Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе и Атланте.

    В Вашингтоне тысячи протестующих пришли в сквер Лафаетт у Белого дома и скандируют лозунги с требованием отменить указ и разрешить беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки просить убежища в США. Собравшиеся обвиняют Трампа в ксенофобии и исламофобии, а также в целом в посягательстве на основы демократии в США, которую они называют "нацией мигрантов".

    Информации о серьезных столкновениях или происшествиях во время акций протеста пока не поступало.

    Ранее известная певица Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой в Twitter. Она назвала Трампа "аморальной свиньей".

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