Из-за указов Трампа иранский режиссер рискует не попасть на "Оскар" - СМИ

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Указ президента США Дональда Трампа, который приостанавливает въезд в США из стран с мусульманским населением, может помешать иранскому режиссеру Асгару Фархади прибыть на церемонию вручения премии "Оскар". Об этом пишет издание Independent.

Ранее иранская актриса Таране Алидусти, исполнившая главную роль в "Коммивояжере", отказалась ехать на церемонию вручения наград в знак протеста против указов Трампа по иммиграции.

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Фильм иранский "Коммивояжер" Асгара Фархади вошел в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.