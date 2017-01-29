Обзор мировых СМИ: беседа Путина и Трампа, протесты в США

РИА Новости Украина

Шаг по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Американские и британские газеты, в том числе Wall Street Journal, Independent и Telegraph, уделили внимание телефонному разговору президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным впервые после инаугурации.

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов международных и двусторонних отношений и продемонстрировали настрой на активную совместную работу. В частности, обсуждалась ситуация в Сирии и Украине, арабо-израильский конфликт.

Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Белый дом отметил, что разговор с Путиным "стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией". Согласно сообщению администрации Трампа, разговор длился около часа и касался тем "от взаимного сотрудничества в борьбе с ИГ до усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию".

Газета Independent отметила, что вопрос отмены санкций против России не упоминался. Ранее Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с президентом Франции Франсуа Олландом.

Первые последствия указа Трампа об ограничениях на въезд в США. Указ президента США Дональда Трампа об ограничениях на въезд в США спровоцировал протесты и даже иск против властей. Об этом пишут газеты New York Times, Hill, Washington Post и Wall Street Journal.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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После того как указ вступил в силу, стали поступать сообщения о задержании пребывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди. Юристы из Американского профсоюза гражданских свобод American Civil Liberties Union подали в суд от лица двух иракцев, которых не пустили в США в связи с указом. Отмечается, что иракцы, один из которых 10 лет работал на правительство США в Ираке, получили визы до подписания президентского указа.

Иск против действий властей США был подан в окружной суд Нью-Йорка. Позднее одного из иракцев отпустили "без объяснений", отмечает Washington Post, при этом издание опубликовало кадры десятков протестующих в аэропорту Кеннеди с призывом "защитить семьи мигрантов". Всего в нью-йоркском аэропорту из-за указа Трампа были временно задержаны 11 человек.

Газета Hill сообщила, что имплементация указа Трампа вызвала замешательство, однако сам Трамп заявил, что его ограничительные меры по въезду в США работают "очень хорошо".

Премьер Баварии выступил за снятие санкций против РФ в этом году. Премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, партнер канцлера Ангелы Меркель по правящей коалиции, выступил за скорейшее снятие антироссийских санкций и возвращение России в "большую восьмерку" (G8). Об этом пишут ведущие немецкие СМИ.

"Санкции против России должны быть сняты в этом году. Россия также должна вернуться в круг G8", — заявил политик.

Зеехофер призвал выйти из оков "блокового мышления" 20-го столетия и дать совместный ответ на проблемы терроризма, миграции и изменения климата. Баварский политик также поздравил американского президента Дональда Трампа с назначением и пригласил его посетить Баварию.

"Трамп был избран на демократических свободных выборах. Это необходимо уважать", — приводит его слова газета Zeit.

Зеехофер не оставил без внимания и грядущие парламентские выборы в ФРГ, намеченные на 24 сентября 2017 года. Он заявил, что Ангела Меркель будет пользоваться поддержкой правящей коалиции как единый кандидат на пост канцлера.

Интеллектуалы любят шутить по-черному. Ученые нашли связь между любовью к черному юмору и уровнем интеллекта, пишет британская газета Guardian.

Команда ученых из Венского медицинского университета провела исследование, в нем приняли участие 156 человек, средний возраст которых составлял 33 года. Участников, в числе прочего, просили оценить 12 комиксов с черным юмором из книги The Black Book художника и фотографа Ули Штайна, а также пройти тест на уровень IQ. По итогам проверок выяснилось, что группа людей, наиболее оценившая черный юмор, также показала лучшие результаты в тестах на интеллект. В то же время они продемонстрировали наименьшую склонность к агрессии и плохому настроению.

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Эти результаты идут вразрез с ранее выдвинутыми теориями, говорящими о наличии связи между чувством юмора и агрессией. Ученые заключили, что оценка черного юмора – это "сложная задача по обработке информации".