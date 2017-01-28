Трамп и Меркель обсудили конфликт в Украине и отношения с РФ – Белый дом

КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. В ходе телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу обсудили отношения с РФ и конфликт в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Президент Трамп и канцлер Меркель провели сегодня обширный телефонный разговор, охватывающий широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и украинский кризис", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.