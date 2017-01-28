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    Трамп и Меркель обсудили конфликт в Украине и отношения с РФ – Белый дом

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (698)

    (обновлено: )42111
    Согласно информации, президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и украинский кризис.
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    Дональд Трамп
    REUTERS Eric Thayer

    КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. В ходе телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу обсудили отношения с РФ и конфликт в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
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    "Президент Трамп и канцлер Меркель провели сегодня обширный телефонный разговор, охватывающий широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и украинский кризис", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

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