Трамп и Путин обсудили украинскую проблему - Кремль

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в субботу вечером Путин и Трамп должны были провести телефонный разговор. Ранее в субботу Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.