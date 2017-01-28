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    Трамп и Путин обсудили украинскую проблему - Кремль

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (698)

    (обновлено: )91381
    Согласно информации пресс-службы Кремля, были затронуты основные аспекты кризиса в Украине и условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.
    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
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    "Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в субботу вечером Путин и Трамп должны были провести телефонный разговор. Ранее в субботу Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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