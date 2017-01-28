Убей в себе русского, или Об украинских титрах для "Вишневого сада"

Роман Степняк

Я не отношу себя к заядлым театралам, но время от времени не могу отказаться от удовольствия сходить на хороший спектакль, будь то старая добрая классика или творчество современных авторов. Здесь всегда особая атмосфера и ощущение, что театр действительно начинается с вешалки.

В театре русской драмы шел "Вишневый сад". В перерыве, когда принято обсуждать игру актеров и, как правило, восхищаться постановкой, что соответствует действительности, на этот раз обсуждали судьбу театра:

— Как вы представляете себе дубляж на украинский язык?

— Да представить можно, но зачем? Разве в театр русской драмы идут люди, которые не понимают по-русски?

Идея народных депутатов о новом языковом законе докатилась до театральных кулис. Руководитель литературно-драматургической части Театра русской драмы им. Леси Украинки Борис Курицын заметил, что если будет такое решение, то сопровождать титрами постановки не представит серьезной технической проблемы. Как это скажется на качестве спектаклей, сказать трудно, но тонкая атмосфера зрительского зала вряд ли обретет положительный творческий импульс.

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Впрочем, речь не столько об абсурде украинского дубляжа в русском театре. Так же как дубляж, скажем, в Закарпатском венгерском драматическом театре, либо в каком-либо другом театральном учреждении, играющим на языке национальных меньшинств. Речь об агрессивной антироссийской риторике, которую нынешние власти излишне эксплуатируют в последнее время. При пристальной оценке ситуации, сложившейся вокруг театра русской драмы имени Леси Украинки, можно предположить, что регистрация в пожарном порядке нового языкового закона будет использована недоброжелателями для решения давно поставленных задач. Во всяком случае, прославленный коллектив ждут непростые времена.

Музей лишают имени

Не менее тревожно сейчас и в других культурных учреждениях, где при наличии определенного обоняния нетрудно обнаружить русский дух. Депутатскую языковую инициативу перехватили в Киевсовете. Постоянная комиссия по вопросам культуры, туризма и информационной политики ни с того, ни с чего выступила с инициативой переименования Киевского национального музея русского искусства в Национальный музей "Киевская картинная галерея".

По словам председателя комиссии Виктории Мухи, согласно действующему законодательству, вопрос изменения названия заведения относится к компетенции учредителя музея. А поскольку учредителем является Киевсовет, то решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива.

Научно-методический совет Киевского национального музея русского искусства выступил с резким заявлением против такого решения чиновников. "На наш взгляд, изменение названия этого широко известного заведения на основании непутевого чиновничьего решения, без учета мнения специалистов и обсуждение широкой художественной и музейной общественностью, является досадным случаем нарушение европейских норм и демократических принципов, которые провозгласила независимая Украина".

Музею 95 лет. В нем сохраняется уникальная коллекция художественных произведений, принадлежащих к русской школе. В основу собрания музея положены художественные ценности, значительную часть которых составили памятники, относящиеся к русской художественной культуре и непосредственно связанные с историей города. Позже коллекцию пополняли произведения из музейных фондов Москвы, Ленинграда, и Союза художников.

И вот вдруг неожиданно потребовалось изменить название.

Дефицит толмачей

Накануне стало известно, что уже почти месяц как остановлен всякий импорт с России книжной продукции. Исполняя закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера", Госкомтелерадио еще в декабре направило в Таможенный комитет распоряжение не оформлять соответствующие поставки. При этом таможенники попали в абсурдную ситуацию и даже объяснить свою позицию не могут. Коллизия состоит в том, что закон разрешает поставки книжной продукции, которая прошла проверку на антиукраинское содержание. Но кто будет это оценивать, пока неясно. Согласно букве закона, такая функция возложена на специальную комиссию, которая должна быть создана до апреля этого года.

Комиссии нет, а закон в действие вступил. Но даже если такой орган приступит к работе, трудно представить себе, как он справиться с такой нагрузкой. Эксперты разводят руками. Ежегодно в Украину завозится до 100 тысяч наименований книг. Если взять в руки калькулятор и заняться элементарными подсчетами, то выходит, что ежедневно эта комиссия должна прочитывать и рецензировать по 500 книг. А теперь попробуем представить, сколько нужно собрать под крышей этого органа квалифицированных толмачей, чтобы выполнить эту работу!

Тем не менее, несмотря на весь сопутствующий абсурд, а заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак считает, что это ни одна непрочтенная несуществующей комиссией книга из России границу пересечь не должна!

Накануне потрясений

По большому счету речь идет отнюдь не о борьбе с идеологией "страны-агрессора", и не о попытках уберечь незрелые украинские души от тлетворного влияния из-за восточных границ. Русский язык, как и любой другой язык в мире, является прежде всего способом коммуникации между людьми. Так сложилось, это объективная реальность. На нем разговаривают в АТО и Кабмине, в больницах и школах, и до сих пор это никому не мешало называть себя гражданами Украины. И не будет мешать в будущем. Потому что общество живет по законам, утвержденным жизненным опытом многих поколений, а временные правки депутатов Верховной рады в этот процесс силы не имеют.

Но за окном предвыборная пора. Политики делят и структурируют свой электорат. Объявляя войну книгам, театрам и музеям, им недосуг поинтересоваться мнением ни серьезных экспертов, ни рядовых граждан. Наступление на культурные учреждения, имеющие хоть малейшие российские корни, идет скоординировано и одновременно. За всей этой активностью явно просматриваются серьезные политические потрясения.

При этом явно заметно, что власть нервничает и делает немало ошибок. Ситуация в стране и без того крайне напряженная, уровень противостояния зашкаливает. Очередное неловкое движение, будь то разгром очередного театра или музея, либо принятие крайне непродуманного закона о языках, может стать той каплей, которая переполнит чашу терпения. Формы, в которые выльется протестное движение, могут оказаться вовсе непредсказуемыми.