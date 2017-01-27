Франция поможет Польше модернизировать флот

РИА Новости Украина — Sputnik

Польский флот модернизирует при помощи французов. Впервые французская и польская компании DCNS и PGZ подписали партнерское соглашение в области кораблестроения. Французское судостроительное оборонное объединение заявило, что "подписало партнерское соглашение чисто промышленного характера. В нем обозначены рамки, в которых будет обсуждаться сотрудничество в области польских судостроительных программ, строительства подводных лодок и корветов", передает агентство Франс-Пресс.

Это шанс "экспортировать и использовать промышленные мощности Франции, которые весьма прогрессивны", сказал Sputnik один генерал. Это также способ вновь наладить отношения с польскими партнерами, после того как консерваторы из правящей партии "Право и справедливость" (PiS) отказались от контракта на закупку вертолетов у Airbus. Кристиан Валлар (Christian Vallar), преподаватель права в университете Ниццы и член правления Французской ассоциации права безопасности и обороны, поясняет: "Речь, несомненно, идет об улучшении отношений. Был аннулирован контракт на поставку вертолетов Caracal стоимость более 3 миллиардов евро. Это стало ощутимым коммерческим ударом. Также были проблемы у DCNS с продажей трех подводных лодок класса Scorpène. Сейчас отношения весьма и весьма потеплели".

На прошлой неделе министр обороны Польши Антоний Мацеревич (Antoni Macierewicz), который, кстати, занимает пост заместителя председателя партии "Право и справедливость", озвучил основные направления программы вооружения. До 2022 года Польша планирует выделить 14 миллиардов евро на приобретение военной техники: три подводные лодки, а также система противовоздушной обороны, вертолеты и, вероятно, "значительное количество" самолетов F-16. С таким бюджетом, не станет ли Польша (снова) европейской военной державой?

— Конечно, это много. Тем более, что Польша – одна из немногих, кто выделяет 2% своего ВВП на оборонный бюджет. Что вписывается в цели, заданные НАТО. Это много по сравнению с другими европейскими странами, но не в отношении цели, заданной Североатлантическим альянсом. Нужно бы сравнить с британской армией, но, грубо говоря, это в любом случае одна из самых крупных армий Европы.

Политика НАТО в Европе изменилась после присоединения Крыма к России. В июле прошлого года 28 стран-членов НАТО встретились в Варшаве, чтобы укрепить восточный фланг Альянса, подтвердить свое сплоченность и преодолеть страхи, вызываемые российским соседом. В рамках операции «Atlantic Resolve» около 4 000 американских солдат, а также танки, артиллерия и бронемашины были отправлены в Польшу. С конца холодной войны это одно из самых крупных развертываний войск и техники. Приобретая подводные лодки, Варшава рассчитывает "обеспечить безопасность польской части Балтики".

— Я бы сказал, что там два аспекта. Действительно, в перспективе есть 14 миллиардов евро, в том числе на три подводные лодки, нужно будет уточнить о каких подводных лодках идет речь, а также на корабли, сторожевые катера, минные тральщики. Так что речь идет о соглашении общей направленности. Можно видеть в этом два аспекта. Почему бы не укрепление позиций НАТО, может быть. Но представлено это не так, поскольку договор заключен между двумя компаниями, не между государствами. Я в этом вижу скорее продажу техники, потому что в прошлом году Франция продала рекордное количество военной техники, примерно на 20 миллиардов евро.

Министр обороны Польше не скрывает своего недоверия к русским: "Нужно им сказать: Хватит! Путин – дельный лидер, но очень агрессивный, он хочет заново отстроить свою империю". Конечно, польская военная программа не такая уж масштабная по сравнению с системой противоракетной обороны, разворачиваемой в Европе (в частности, на ее территории) при активной поддержке США и резко критикуемая Россией. Все страны улучшают свои оборонные возможности или, по крайней мере, обновляются. Остается понять, как эти возможности Польша собирается использовать.