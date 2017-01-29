Иран введет ответные меры для американцев из-за закона Трампа

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Власти Ирана, для граждан которого указом президента США Дональда Трампа введен запрет на въезд, назвали данное решение оскорбительным и заявили об ответных мерах, сообщил МИД Ирана, передает агентство Reuters.

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"С большим уважением к Американскому народу и пониманием отличий между гостеприимным населением США и властями страны, Иран введет ответный принцип в ответ на оскорбительные ограничительные меры в отношении иранцев", — заявило внешнеполитическое ведомство Ирана.

Также указывается, что ограничения на въезд мусульман в США являются оскорбительными для мусульман всего мира и для жителей Ирана в частности: "Это будет большим подарком экстремистам".

По данным МИД Ирана, теоретически запрет Трампа затронет приблизительно один миллион граждан Ирана и США, которые состояли в отношениях, дружили и регулярно ездили в одну и другую страну.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.