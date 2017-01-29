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    Культура

    Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (718)

    (обновлено: )1401
    Известная певица Рианна возмущена указами президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который выступает за ужесточение иммиграционной политики страны.
    Рианна
    @badgalriri/

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Известная певица Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой в Twitter.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
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    "Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое г**но", — написала она. ​

    Возмущение певицы связано с указами президента США Дональда Трампа, который выступает за ужесточение иммиграционной политики страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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