Протестующие в Вашингтоне захватили строительный кран рядом с Белым домом

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Участники протестов захватили подъемный кран на строительном объекте, расположенном в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне, передает телеканал АВС.

Peter Hermann, twitter На месте захвата строительного крана в Вашингтоне

Peter Hermann, twitter На месте захвата строительного крана в Вашингтоне

Представитель полиции сообщил, что около семи манифестантов, залезших на кран, не дают строителям возможность начать работу. Правоохранители перекрыли участок 15-й улицы рядом с местом инцидента на месте бывшей редакции газеты Washington Post.

A group of 6+ people have taken over a construction crane at the old @washingtonpost demo site. 15&L blocked. @fox5dc pic.twitter.com/UKjyFCqFN8 — Melanie Alnwick (@fox5melanie) 25 января 2017 г.

​Против чего выступают участники акции пока не ясно.

20 января во время празднования инаугурации Трампа противники президента проводили акции протеста в Вашингтоне, в ходе которых били витрины и стекла в машинах. Стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных за беспорядки, пострадали несколько полицейских. На следующий день, в субботу, в столице США прошел еще один марш протеста.

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