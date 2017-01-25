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    Протестующие в Вашингтоне захватили строительный кран рядом с Белым домом

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (648)

    (обновлено: )27301
    В департаменте полиции Вашингтона сообщили, что не менее семи участников акции против президента Трампа залезли на кран и не дают строителям возможность начать работу.
    Захват строительного крана в Вашингтоне
    Melanie Alnwick, twitter

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Участники протестов захватили подъемный кран на строительном объекте, расположенном в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне, передает телеканал АВС.

    Peter Hermann, twitter
    На месте захвата строительного крана в Вашингтоне
    Peter Hermann, twitter
    На месте захвата строительного крана в Вашингтоне

    Представитель полиции сообщил, что около семи манифестантов, залезших на кран, не дают строителям возможность начать работу. Правоохранители перекрыли участок 15-й улицы рядом с местом инцидента на месте бывшей редакции газеты Washington Post.

    ​Против чего выступают участники акции пока не ясно.

    20 января во время празднования инаугурации Трампа противники президента проводили акции протеста в Вашингтоне, в ходе которых били витрины и стекла в машинах. Стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных за беспорядки, пострадали несколько полицейских. На следующий день, в субботу, в столице США прошел еще один марш протеста.

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