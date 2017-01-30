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    Спецназ США уничтожил в Йемене 14 боевиков "Аль-Каиды" - Трамп

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (216)

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    По словам президента Дональда Трампа, в ходе успешно проведенной спецоперации против штаба "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" американские войска уничтожили около 14 боевиков и захватили важные разведданные.
    Удар арабской коалиции в провинции Саада на севере Йемена. Архивное фото
    REUTERS Khaled Abdullah

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Спецназ США в результате операции против группировки "Аль-Каида" в Йемене уничтожил 14 боевиков и завладел важной информацией, один американский военный погиб, сообщил американский президент Дональд Трамп в специальном заявлении.

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    "В ходе успешно проведенной спецоперации против штаба "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" храбрые американские войска уничтожили около 14 боевиков и захватили важные разведданные, которые будут помогать США в деле предотвращения терактов против своих граждан и людей всего мира", — говорится в заявлении президента.

    Трамп выразил соболезнования "семье погибшего военнослужащего" и пожелал скорейшего выздоровления военным, получившим ранения в ходе операции.

    США в последние годы регулярно наносят удары по боевикам "Аль-Каиды" в Йемене, однако, как правило, ограничиваются ударами с воздуха.

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