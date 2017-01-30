Спецназ США уничтожил в Йемене 14 боевиков "Аль-Каиды" - Трамп

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Спецназ США в результате операции против группировки "Аль-Каида" в Йемене уничтожил 14 боевиков и завладел важной информацией, один американский военный погиб, сообщил американский президент Дональд Трамп в специальном заявлении.

"В ходе успешно проведенной спецоперации против штаба "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" храбрые американские войска уничтожили около 14 боевиков и захватили важные разведданные, которые будут помогать США в деле предотвращения терактов против своих граждан и людей всего мира", — говорится в заявлении президента.

Трамп выразил соболезнования "семье погибшего военнослужащего" и пожелал скорейшего выздоровления военным, получившим ранения в ходе операции.

США в последние годы регулярно наносят удары по боевикам "Аль-Каиды" в Йемене, однако, как правило, ограничиваются ударами с воздуха.