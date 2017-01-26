Фийон: Франция больше не примет беженцев

Владимир Матвеев, обозреватель

В отличие, от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая, по сути, содействовала миграционному кризису, основные кандидаты в президенты Франции после серии терактов и насилия со стороны мигрантов в стране, поддерживают жесткую иммиграционную политику.

"Хочу сразу прояснить, что Франция больше не примет беженцев. Франция не в состоянии этого сделать из-за положения ее экономики, уже находящегося на ее территории числа иностранцев и провала нашей системы интеграции", — заявил в интервью Le Monde кандидат в президенты Франции от "умеренно правых" Франсуа Фийон.

По мнению экспертов, в 2017 году изменится расклад сил со сдвигом вправо партий и руководителей стран-ЕС. Существенное влияние на сложную ситуацию в Европе окажет серия выборов лидеров и парламентариев ведущих стран. В результате этого через год Европа может выглядеть совсем по-иному.

На май 2017-го намечены выборы президента Франции. Эксперты ожидают, что в мае французы будут выбирать между экс-премьер-министром Франции Франсуа Фийоном и лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен. Эксперты сейчас отдают победу Фийону.

Фийон выступает за ужесточение политики "с установлением квот, серьезным пограничным контролем и биометрической системой, которая позволяет понять, кто въезжает, а кто выезжает", цитирует политика Le Monde.

Лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен заявила, что Франция должна сделать свои границы незыблемыми и непреодолимыми для нежелательных мигрантов.

Фийон также заявил, что экономические санкции Евросоюза против России неэффективны, и призвал к диалогу с Москвой. Выступая 23 января, Фийон также выразил обеспокоенность тем, что новая администрация президента США Дональда Трампа может укрепить связи с Россией, а ЕС при этом окажется отодвинутым в сторону, передает Радио Свобода.

Ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента в 2017 году и покидает пост главы правительства.

По словам социалиста Вальса, для Франции "не является приемлемым" внедрение механизма постоянных квот на беженцев, который предложила канцлер Германии Меркель. По его мнению, механизм, по которому каждая страна ЕС должна получить четкую постоянную квоту на прием беженцев, является неприемлемым, сообщает Le Soir.

Ранее сообщалось о том, что, по мнению Вальса, политика открытости в отношении беженцев, которую проводит немецкое правительство во главе с канцлером Меркель, не является "логичной в долгосрочной перспективе".

Европейские саммиты 2016 года показали, что одним из основных вопросов является проблема беженцев и неспособность стран ЕС выработать согласованный подход к преодолению миграционного кризиса.

Так, Братиславский саммит показал новый расклад сил в ЕС и несогласие с политикой Брюсселя и Берлина многих стран по ряду вопросов. Вышеградская четверка на саммите ЕС в Братиславе приняла собственное заявление, в котором отвергла квоты по распределению беженцев по странам Евросоюза. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия заявили, что страны должны принимать мигрантов исходя из собственных возможностей, сообщает DW.

Президентские выборы во Франции станут также тестом для партий политического мейнстрима после вступления президента США Дональда Трампа в должность и Brexit Великобритании, в которых отразилось существенное недовольство граждан стран старыми элитами и политическим истеблишментом.

Президент США Д. Трамп в интервью британскому изданию Times также раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Меркель. По мнению Трампа ЕС служит интересам ФРГ, а Фийон считает, что "дела у Европейского Союза обстоят очень плохо", сообщает Le Monde.