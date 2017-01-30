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    Демократы на митинге в Вашингтоне потребуют отмены указа Трампа - СМИ

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (727)

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    Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Демократы в американском сенате проведут митинг у здания Верховного суда в Вашингтоне, где призовут президента США Дональда Трампа отменить указ об ограничениях на въезд в США, пишет издание Politico.

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    Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).

    "Мы являемся свидетелями того, как разворачивается историческая несправедливость, и мы должны продолжать оказывать давление", — приводит издание выдержку из письма Пелоси. Как отмечает издание, к законодателям примкнут местные беженцы.

    Ранее Шумер заявил, что члены сената США от Демократической партии внесут на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа президента Дональда Трампа о введении ограничений на въезд в США.

    В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

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