наверх
31.01.201703:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.83- 0.22
  • USD27.12- 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Дипломатам, несогласным с миграционной политикой Трампа, предложили уйти

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (743)

    (обновлено: )3310
    Представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя заявления некоторых дипломатов, отметил, что "каждый сотрудник Госдепартамента имеет право выражать точку зрения".
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина. Чиновники, которые не согласны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа, имеют право как на свободное волеизъявление, так и возможность оставить свои должности, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @ClubAliP
    Трамп закрыл США: на границе паника

    "Повторюсь, я думаю, что здесь просто раздули из мухи слона. Вы говорите про 24-часовой период, когда 325 тысяч людей были обслужены нашими аэропортами, но 109 человек из 7 стран были задержаны. (Это люди) из стран, которых указали сотрудники администрации (бывшего президента Барака) Обамы. И у этих бюрократов с этим проблемы? Я думаю, что им нужно либо понять программу, либо уйти", — сказал он.

    Однако Спайсер признал, что "каждый сотрудник Госдепартамента имеет право выражать точку зрения".

    Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американских властей, сообщило, что госдепартамент получил многочисленные депеши из своих посольств, в которых говорится, что иностранные правительства выражают несогласие с указом Трампа, ограничивающим въезд в США граждан семи государств Востока и Африки.

    На днях Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Смотрите также: Демонстрации против закона Трампа в Нью-Йорке

    Данный указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка после обстрела. Архивное фото
    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку
    Протест "Азова" возле российских банков в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Вашингтон. Белый дом
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Донбасс: блокада и пиар