Дипломатам, несогласным с миграционной политикой Трампа, предложили уйти

КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина. Чиновники, которые не согласны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа, имеют право как на свободное волеизъявление, так и возможность оставить свои должности, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Повторюсь, я думаю, что здесь просто раздули из мухи слона. Вы говорите про 24-часовой период, когда 325 тысяч людей были обслужены нашими аэропортами, но 109 человек из 7 стран были задержаны. (Это люди) из стран, которых указали сотрудники администрации (бывшего президента Барака) Обамы. И у этих бюрократов с этим проблемы? Я думаю, что им нужно либо понять программу, либо уйти", — сказал он.

Однако Спайсер признал, что "каждый сотрудник Госдепартамента имеет право выражать точку зрения".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американских властей, сообщило, что госдепартамент получил многочисленные депеши из своих посольств, в которых говорится, что иностранные правительства выражают несогласие с указом Трампа, ограничивающим въезд в США граждан семи государств Востока и Африки.

На днях Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

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Данный указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".