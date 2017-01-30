Украина, наши дни: тонкая грань между миграцией и эмиграцией

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Очередной всплеск трудовой миграции наблюдается в Украине. Эксперты называют эту миграцию временной: люди едут, чтобы заработать денег, но затем планируют вернуться. Однако опыт прежних миграционных потоков свидетельствует о том, что многие из тех, кто уехал "на время", уже не вернутся в страну. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАНУ Алексей Позняк.

Уезжают строители, водители, программисты, врачи и медсестры, в близких и дальних странах ищут себе применения молодые ученые… Страну покидают высококвалифицированные кадры, и эксперты утверждают, что уже сейчас каждая четвертая компания в Украине испытывает трудности в связи с тем, что происходит миграция их ключевых работников.

При этом, по данным маркетинговой компании TNS, количество украинцев, которые бы хотели выехать за границу, за последние два года увеличилось более чем в полтора раза.

Позняк отметил, что с проблемой выезда, в том числе, выезда квалифицированных специалистов, сталкиваются не только такие страны как Украина или ее соседи – страны Восточной Европы.

"Такая проблема существует даже в Великобритании, а это совсем не бедная страна… Но в Великобритании тот же самый язык, что и в США, а высококвалифицированному специалисту в США работать лучше. Поэтому и в Великобритании есть проблема утраты высококвалифицированных специалистов", — рассказал эксперт.

Что до Украины, то, по словам Позняка, тут "действительно в последние годы наблюдается всплеск выезда за границу, всплеск трудовой миграции".

"На сегодняшний день речь идет о временной миграции, однако надо иметь в виду, что временная миграция может перейти в постоянную. Когда у нас только формировались потоки внешней трудовой миграции – это середина 90-х годов – фактически все выезжали в ту же Россию, Польшу, Италию с целью заработать денег и через какое-то время вернуться. Но опыт показывает, что чем дольше длится миграция и чем чаще человек выезжает за границу, тем меньше шансов на то, что он со временем вернется. Поэтому надо признать, что часть наших долгосрочных трудовых мигрантов, особенно тех, кто работает в странах Южной Европы, скорее всего, в Украину уже не вернутся", — предположил Позняк.

По его словам, временная миграция может перерасти в постоянную эмиграцию в том случае, если ситуация внутри страны не изменится.

"Причины экономические. Всплеск миграции был порожден не столько военными действиями на востоке страны и нестабильной политической ситуацией, сколько экономическими проблемами", - отметил Позняк, пояснив, что падение курса национальной валюты привело к тому, что, например, "заработок в той же Польше стал гораздо более привлекательным".

Эксперт подчеркнул, что даже экономический рост в будущем (если предположить, что он будет) не заставит вернуться домой украинцев, освоившихся в других странах – для этого нужна целенаправленная государственная политика.

Отметим, что пока государственная политика направлена как раз на сокращение количества украинцев: 25 лет независимости, минус 6 миллионов человек (это по самым оптимистичным оценкам).

И перспективы не радуют. Как сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, за годы независимости детское население страны сократилось почти в два раза. По его словам, Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.

А возвращать в страну Киев предпочитает не живых, а мертвых.

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Проблема миграции в сочетании с демографической проблемой не самым лучшим образом скажется на украинской экономике, предостерегает финансовый аналитик Эрик Найман. Он в эфире программы "Работа над ошибками" привел свою оценку численности населения Украины, в соответствии с которой в стране в настоящее время проживают 35 миллионов жителей.

Из них только восемь с небольшим миллионов человек работают в секторах, которые производят товары добавленной стоимости.

"При текущей тенденции демографии, которая мгновенно меняется, и миграции, через десять лет у нас останутся примерно шесть миллионов человек, создающих добавленную стоимость. Из них два миллиона будут работать в промышленности, два миллиона в сельском хозяйстве, и два миллиона в добывающих секторах, производстве электроэнергии, инфраструктуре", - сказал Найман. По его словам, этого очень мало – "так мы богатыми не станем".