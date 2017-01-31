Крушение МН17: Трампа призвали провести новое расследование

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Группа голландских активистов направила письмо президенту США Дональду Трампу с призывом заново расследовать крушение МН17 под Донецком.

Как сообщает портал Dutch News, письме утверждается, что расследование, проведенное советом безопасности Нидерландов и совместной следственной группой, "не было независимым и убедительным".

По данным газеты Volkskrant, письмо было отправлено Трампу еще в ноябре, его подписали 26 человек, в том числе германский журналист Билли Сикс, его голландский коллега Джост Нимёллер и парламентарий из Нидерландов Тьери Боде.

Издание отмечает, что авторы письма не верят в выводы следствия, заявившего, что Boeing был сбит ракетой "Бук", и обратились к Трампу, поскольку и он ранее высказывал сомнение в этой версии.

Депутат Боде заявил, что подписал обращение качестве частного лица, ввиду большого числа не отвеченных вопросов вокруг инцидента. "Почему США так и не предали гласности первичные данные РЛС? Почему украинские авиадиспетчеры позволили МН17 изменить свой курс?" — заявил парламентарий.

Совместная следственная группа (JIT) в сентябре 2016 года обнародовала предварительный доклад, в котором утверждается, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", и называется точное место ее пуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по данным следователей, находилось под контролем ополченцев на Донбассе.