Ночные обстрелы причинили Донецку значительный ущерб - власти

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Власти Донецка разработали алгоритм реагирования в чрезвычайных ситуациях, ситуация находится под контролем, хотя ночные обстрелы причинили значительный ущерб, сообщил журналистам и.о. главы администрации города Алексей Кулемзин.

Ранее министерство обороны ДНР и экстренные службы Донецка сообщали о мощных, массированных артиллерийских обстрелах города. За минувшую ночь, по предварительной информации, погибли два мирных жителя, более десяти получили ранения. Повреждения получили десятки жилых домов.

Смотрите также: Утро в Донецке: последствия ночных обстрелов

"Было три очага обстрела. Это микрорайон Привокзальный, улица Горная и улица Артема в районе железнодорожного вокзала… обстрелы принесли большие разрушения инфраструктуры. Горели торговые павильоны, были разрушены контактные сети и транспортная инфраструктура", — сказал Кулемзин.

При этом он отметил, что "ситуация управляемая, ситуация под контролем".

"Повода для паники нет. У нас практически на каждую ситуация есть алгоритм действия", — сообщил Кулемзин.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия ночного обстрела в Донецке

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.