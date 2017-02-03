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    Ночные обстрелы причинили Донецку значительный ущерб - власти

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    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (524)

    (обновлено: )77305
    И.о. главы администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что в течение ночи было три очага обстрела - микрорайон Привокзальный, улица Горная и улица Артема в районе железнодорожного вокзала.
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Власти Донецка разработали алгоритм реагирования в чрезвычайных ситуациях, ситуация находится под контролем, хотя ночные обстрелы причинили значительный ущерб, сообщил журналистам и.о. главы администрации города Алексей Кулемзин.

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    Ранее министерство обороны ДНР и экстренные службы Донецка сообщали о мощных, массированных артиллерийских обстрелах города. За минувшую ночь, по предварительной информации, погибли два мирных жителя, более десяти получили ранения. Повреждения получили  десятки жилых домов.

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    "Было три очага обстрела. Это микрорайон Привокзальный, улица Горная и улица Артема в районе железнодорожного вокзала… обстрелы принесли большие разрушения инфраструктуры. Горели торговые павильоны, были разрушены контактные сети и транспортная инфраструктура", — сказал Кулемзин.

    При этом он отметил, что "ситуация управляемая, ситуация под контролем".

    "Повода для паники нет. У нас практически на каждую ситуация есть алгоритм действия", — сообщил Кулемзин.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке

    Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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