Военное положение из-за обострения в Донбассе не обсуждается - АП

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается, заявил в пятницу на брифинге замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"На сейчас пока что этот вариант (введение военного положения в связи с обострением ситуации в Донбассе — ред.) не обсуждается… Все будет решаться, конечно, коллективным способом, есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующие решения", — сказал Елисеев.

В пятницу в управлении Нацполиции Украины в Донецкой области сообщили, что ополченцы с начала обострения ситуации в Донбассе 64 раза обстреляли подконтрольную силовикам Авдеевку, за это время погибли три человека, девять ранены.

Замначальника объединенного оперативного штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Андрей Цветков заявлял, что с начала обострения ситуации в Донбассе десять силовиков погибли и 66 ранены в районе Авдеевки. Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, более 200 украинских военных погибли, около 450 были ранены.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.