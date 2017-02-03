ГСЧС: более 240 человек выехали из Авдеевки

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Из Авдеевки в Донбассе, где в последнее время обострилась ситуация, выехали уже более 240 человек. Об этом сообщила в четверг Госслужба Украины по ЧС.

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"По состоянию на 20.00 3 февраля из Авдеевки эвакуированы 44 человека (из них 19 детей) в пансионат "Жемчужина Донетчины" в Святогорске. Всего из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в городе функционируют один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева, к которым обратились более 9 тысяч человек, три полевые кухни. Также в город прибыло четыре грузовых автомобиля гуманитарной помощи в виде продуктов питания общим количеством 32 тонны.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.