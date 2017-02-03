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    Начался ремонт поврежденной ЛЭП под Авдеевкой - Жебривский

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (542)

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    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что он по видеоосвязи доложил президенту Украины о работах по восстановлению энергоснабжения для жителей Авдеевки.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Бригада электромонтажников работает на месте разрыва ЛЭП под Авдеевкой, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Ранее, утром в пятницу, Жебривский сообщил, что Совместный центр контроля и координации (СЦКК) дал гарантии прекращения огня в районе аварии на ЛЭП, ремонтные бригады готовятся к выезду для восстановительных работ. При этом силовики обвинили ополченцев в нарушении режима тишины.

    Василий Мокан
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    Обстрелы Авдеевки, блокада Донбасса, референдум по НАТО. Мнение политолога

    "Только что в Авдеевке имели видеосвязь с президентом Украины. Доложил о ситуации с восстановлением энергоснабжения. Доложил, что сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП. Петр Порошенко согласовал алгоритм наших действий", — написал Жебривский в Facebook.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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