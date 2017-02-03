Врачи спасли зрение раненному в Авдеевке британскому фотографу – СМИ

DOMINIQUE FAGET / AFP

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Медики из Днепра провели операцию на глазах британского фотографа Кристофера Нанна, который получил ранения во время обстрела в Авдеевке, сообщается в пятницу на сайте телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".

Ранее глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский заявил, что при обстреле Авдеевки в Донбассе ранение получил иностранный журналист. Позже в пресс-центре АТО уточнили, что пострадавший – это британский фотограф Нанн.

Как сообщил телеканалу руководитель областной офтальмологической больницы Днепропетровской области Валерий Сердюк, врачам пришлось вставить в глаз пострадавшему искусственный хрусталик.

Ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.