Внешний ключ от украинского кризиса. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Кому выгодны новые бои в Донбассе, кто способен решить "украинский вопрос" и о чем говорили мировые лидеры? На эти и многие другие вопросы искали ответы на традиционном пятничном круглом столе "Политические итоги недели" в РИА Новости Украина.

Авдеевка: эпицентр боев

Одной из главных тем недели стало масштабное обострение в Донбассе, приведшее к жестоким боям и множественным гибелям. Ни о каком режиме прекращения огня говорить не приходилось.

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"Применялось все доступное сторонам вооружение, разве что без авиации и без тактических ракет", – отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, это обострение, центром которого стала Авдеевка, отыгрывало несколько политтехнологических функций.

"Первая: прежде всего, это обострение связано с переговорами между Путиным и Трампом. Обострение – искусственное, его цель – тестирование результатов этих переговоров, о чем стороны договорились, куда движется переговорная линия, кто, в конце концов, "сливает" или не "сливает". И за кулисами эскалации боевых действий сидят люди, которые анализируют реакции сторон. Прежде всего, Донецка и Луганска, Москвы, Киева, Европы. И на основании этих реакций пытаются понять, о чем все же говорили Путин с Трампом", – сообщил политолог.

Он добавил, что это "циничный, жестокий, кровавый тест», а его авторство Бортник списал на «условную партию войны, партию ястребов – людей, которые зарабатывают на войне, живут войной, давно уже используют войну как элемент социального управления".

Отвлечение внимания и битва за ресурсы

Вторая мотивация этого теста проистекает из социального управления, уверен эксперт.

"Война давно стала инструментом политического управления, который позволяет власти получать неограниченные полномочия и снимать с себя любую ответственность. Эта война сегодня отыгрывает очень важную роль в отвлечении внимания общества от проблем тарифов, коррупции, бесчисленных политических поражений. Отвлекают от оффшоров, от тарифов, пленок – все отошло на второй план, потому что у нас гибнут люди. Потому что надвигается гуманитарная катастрофа – причем, не только в Адвеевке, но и в Макеевке, и в Донецке", – заявил политолог.

Третья же мотивацией может быть узко экономической, продолжил Бортник.

"Странно совпало: сначала блокировка железнодорожных путей в Луганской области, по которым поставлялся уголь на украинскую территорию. И этим занимался один экономический холдинг, одна экономическая группа. Затем – обстрел одного из ключевых предприятий этой группы – "Авдеевского коксохима", от которого зависит работа металлургов, в частности, ММК Ильича", – рассказал политолог, отметив, что, возможно, кроме войны внешнеполитической, мы видим еще войну внутриполитическую – за деньги и ресурсы.

Решить вопрос Украины могут только за ее пределами

Как бы цинично это звучало, "пятно" этого адвеевского кризиса гораздо шире, чем просто Авдеевка и Ясиноватая, заявил политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Проблема ведь заключается в том, что разрушений и попаданий в жилмассивы, в социально-значимые объекты инфраструктуры, образовательные, медицинские заведения на неконтролируемых территориях – значительно больше, чем в Авдеевке.

Вчера вечером-ночью Донецк и Макеевка серьезно пострадали от обстрелов. Причем, обстрелы обеими сторонами – в нарушении минских соглашений – производились из всего вооружения, включая системы залпового огня, крупные калибры минометов, артиллерию головных калибров. Как-то не очень это похоже на желание выполнять минские соглашения", – сказал политолог.

Он сказал, что когда гибнут люди – всегда возникает эмоциональная реакция, трудно анализировать происходящее.

"Но если анализировать, то приходим к очень прискорбному выводу: обе стороны не заинтересованы в выполнении минских соглашений. Даже в части самых примитивных – первых шагов. Причем это люди, которые несут всю полноту ответственности за происходящее. И эти люди, похоже, не заинтересованы. Об этом говорят наши западные партнеры, западная пресса, экспертное сообщество", – отметив Павлив.

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Политолог возмутился: почему-то кто-то – "и я уверен, что эти люди в Украине и на Донбассе – в меньшинстве" – считают, что их личные интересы должны стоять выше интересов простых людей.

"Вся социология, весь мониторинг, багаж личного общения говорят в пользу того, что люди чудовищно устали от войны, людям нужен мир. А довольно узкая группа, категория людей по обе стороны… Я бы сказал, что "партия войны" не делится – она находится с двух сторон линии разграничения, они не хотят заканчивать войну. Война для них – великолепный калькулятор, который умножает их личные амбиции, состояния, власть.

Это самое страшное – и на Донбассе, и в Киеве, – мы стали заложниками этих людей. Когда мы заложники – мы мало можем повлиять на ситуацию. И приходится надеяться только на внешние факторы.

Внутри Украины, например, ситуация зажата болтами, гайками по полной – аж резьба трещит. Оппонировать в этих вопросах украинской партии войны более чем сложно. На Донбассе ситуация – такая же, если не хуже. (…) Это очень плохое положение вещей, когда большинство хочет мира, а меньшинство – войны, но этому меньшинству крайне трудно противостоять", – сообщил эксперт.

В таким условиях, по мнению Павлива, ключевое, определяюшее значение для Украины приобретают внешние факторы – переговоры Путина с Трампом, Порошенко с канцлером Германии Меркель.

Все в течение 2015-16 годов шло к тому, что судьбу Украины, Донбасса будут решать без нас, заявил политолог, добавив, что своими попытками оттянуть любые решения, саботировать минские соглашения украинские власти привели к тому, что "просто без них будут решать эти вопросы".

"И я уверен, что каким-то образом уже будут решать. Это тоже всегда чревато потрясениями и кризисами внутри государства. К тому и идет", – подытожил Павлив.

Кому выгодно обострение в Донбассе

В Авдеевске, Донецке и Макеевке был настоящий кошмар: люди были в ужасе, шла бесконечная канонада, люди не знали, на чью голову упадет мина, рассказал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Говоря о политических последствиях обстрелов, он отметил, что во многих комментариях изменились акценты – и в "ОБСЕ, и в некоторых европейских изданиях, и даже в выступлениях представителя США".

"Интонация уже другая – все-таки, обе стороны несут ответственность", – сообщил политолог.

В то же время, по мнению Погребинского, президент Порошенко "скорее набирает очки, чем теряет – ему это выгодно".

"Он снова привлек внимание к украинскому кризису, «московскому агрессору». Это то, что ему сейчас нужно. Ясно, что это обострение влияет на позицию Трампа. На него там сумасшедшее давление. На него будет давить Маккейн, который уже требует дать Украине разного рода оружие, пишет письма Трампу. Он получает инициативу благодарю этому обострению", – сказал эксперт.

Также политолог отметил, что обострение в Донбассе совсем не выгодно Москве, поскольку в Кремле будут пытаться договориться с Трампом.

В мире поменялась реакция на украинские события

Другая важная тема недели – переговоры на высшем уровне, среди которых телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, а также визит Петра Порошенко к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

О чем говорили Путин и Трамп – толком никто не знает, мы можем только догадываться и пытаться анализировать, отметил Руслан Бортник. Впрочем, по его словам, впервые за последние 3 года реакция Госдепа США на обострение в Авдеевке, европейской прессы, так же как реакция канцлера Германии была иной – нет концентрированных обвинений России, как это было раньше.

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"Сегодня в равной мере звучат или нейтральные заявления гуманитарного характера, или обвиняются обе стороны, как это делает ОБСЕ. Более того, многие западные медиа, аналитические центры – тот же Stratfor – прямо обвиняют Украину в сегодняшней эскалации, обвиняют ее в использовании военного инструмента с целью политического манипулирования.

Впервые за все это время информационная и политическая ситуация поменялась. И эта новая эскалация – Авдеевская – стала лакмусовой бумажкой геополитических изменений, которые происходят буквально на наших глазах. Геополитических изменений отношения к этому конфликту", – рассказал политолог.

"Будет корректировки минских соглашений"

Михаил Погребинский считает, что весь внешний контур по отношению к Украине заинтересован в реализации "Минска".

"Если раньше американская администрация Обамы по факту не была заинтересована, то нынешняя как будто бы заинтересована. (Их позиция) – какая им разница, федерализованная Украина или нет.

Россия хочет инкорпорировать Донбасс в Украину на своих условиях, которые сформулированы в "минских соглашениях"… Своих, но под ними подписались, в том числе Порошенко, и затем проголосовали в Совбезе ООН – это уже международно-правовой акт.

А Киев и Донецк – не заинтересованы (в реализации минских соглашений). Донецк просто не хочет вернуться под Киев, а Киев не хочет и не может согласиться с тем, что в парламент зайдут какие-то полсотни ребят из Донецка и Луганска и придется их слушать, учитывать их мнение… И как тогда вообще с движением "Геть от Москвы!"? Это все очень сложно. Я думаю, что весь внешний контур хотел бы, чтобы вся эта история закончилась реализацией минских соглашений. А Киев и Донецк не хотят. Решение может быть только с помощью давления внешнего контура", – заявил эксперт.

Погребинский считает, чтобы для Украины было бы хорошо, чтобы ее вопрос решился бы без самой Украины.

"Потому что мы решить не можем – не в состоянии. Я считаю, что Порошенко и многие другие из этой команды не против, чтобы за них решили. Потому что они боятся взять на себя ответственность – решить. А если бы ему сказали: "Сделай вот так, и мы тебе поможем со вторым сроком, но ответственность будет не на тебе" – он бы согласился. Хорошо, если внешний контур вынудит нынешнюю правящую команду реализовать минские соглашения. Но, к сожалению, мало шансов. Поэтому на повестке дня будут появляться какие-то корректировки минских соглашений – по-видимому, не сразу, но будут", – спрогнозировал политолог.

Польша: уже не друг?

В какой-то мере мы может констатировать сегодня, что мы теряем на глазах одного из ключевых наших партнеров, отметил Руслан Бортник, говоря о заявлениях лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

"Помните, Польша, из которой всегда формировали образ украинского адвоката в Европе, который по факту превратился одного из выгодополучателей украинского кризиса – и в плане популяционном, и техническом, и денежном – с разных точек зрения. Так вот эта Польша, даже несмотря на выгоды, которые она приобретает на этом кризисе, у польского руководства остается все меньше и меньше поле для маневра, для политического сотрудничества с нынешним украинским руководством", – сказал политолог.

Он сообщил, что польское общественное мнение не понимает, как можно поддерживать и лоббировать интересы страны, которая героизирует людей, которые по польскому законодательству считаются виновными в геноциде поляков.

"Конечно, даже понимая всю манипулятивность всего нынешнего обострения вокруг темы Украины и Польши, в то же время польские политики оказываются заложниками польского общественного мнения, которое им оставляет все меньше возможности, чтобы лоббировать Украину. И вместо адвоката Украины в Европейском союзе мы видим формирование если не оппонента, то недоброжелательной стороны.

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На фоне ухудшения отношений со многими другими странами – всеми, практически, по периметру – начиная от Беларуси и заканчивая Турцией и США, конечно это как раз является признаком того, что усиливается наша внешняя изоляция. Это проявляется, в том числе, в переговорах по Украине без украинских представителей", – заявил Бортник.

Ссоры с внешними силами и укрепление власти

Михаил Павлив считает, что Украина потеряла контакт и перестала держать руку на пульсе с нашими потенциальными крупнейшими региональными лидерами и партнерами – с Турцией и Польшей.

"С Турцией, как мне кажется, на сегодняшний день все потеряно. С Польшей ситуация идет по пути эскалации напряженности. Не считать же серьезными партнерами прибалтов!

Сама власть в Украине укрепляется, а ее международные позиции обрушиваются. И это сворачивания, закукливание внутри себя чревато серьезными рисками – авторитаризма, тоталитаризма, либо каких-то экстремальный событий в стране. И это очень плохая тенденция. Я очень надеюсь, что будет максимально быстро реализован "Минск". Я не верю, но надеюсь", – подытожил политолог.

Надо ли НАТО и последствия блокады Донбасса

Вспомнили эксперты и об идее Петра Порошенко провести референдум о вступлении Украины в НАТО.

Михаил Погребинский сообщил, что Порошенко проиграл все направления – экономическое, социальное, внешнеполитическое, и в такой ситуации нужно что-то придумать, отсюда и референдум. Данные опросов показывают, что соотношение – 39 "за" и 32 – "против" вступления в Альянс. Но есть несколько "но".

"Во-первых, он (президент) не может провести их (голосования – Ред.) ни на территориях Донбасса, ни Крыма. Какая легитимность для Украины этого референдума? Никакая! Вся территория не участвовала в голосовании. Кстати, если бы Донбасс и Крым участвовали бы в опросах, результат был бы обратным", – отметил Погребинский.

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Он уверен, что Порошенко не собирается проводить подобный референдум, а если и собирается – то под парламентские выборы, чтобы идти на них под таким знаменем. К тому же, сам референдум – крайне сомнителен с юридической точки зрения.

Упомянул Погребинский и о продолжающейся блокаде Донбасса. По его мнению, если вагоны с антрацитом и дальше не будут пропускать, Украина через месяц может оказаться в ситуации веерных отключений – не будет достаточно электричества.

"Власть говорит – это неправильно, вы не имеете права это делать. Уголовное дело завели, и что? (…) Это все происходит наращивание беспредела, который угрожает уже не просто политическим группам, а простым гражданам", – заявил политолог